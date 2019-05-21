ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه وبحوزته سلاح نارى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى عمليات السرقة بالإكراه، متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة، يفيد بتقدم "راضى خ ش ع" 36 سنة سائق، ويقيم دائرة أسيوط بأنه حال سيره بالطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز بسيارة تابعة لشركة برايد لتوزيع الزيوت فوجئ بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص تقطع الطريق أمامه وقاموا باستيقافه والإستيلاء على الحمولة تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث أسفر إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ضم كل من "أحمد ا ح ع" 38 سنة سائق، والسابق إتهامه فى القضية إحراز سلاح "وعلى ح ع م" 35 سنة عامل، والسابق إتهامه فـى قضيتى سرقة بالإكراه و"ممدوح م ع" 31 سنة فلاح، والسابق إتهامه فى قضيتى سلاح، ضرب و"عز ع ع ف" 42 سنة سمكرى والسابق إتهامه فى "9" قضايا ضرب، تبديد، ايصال أمانه، مشاجرة وقطع طريق أخرهم القضية " مشاجرة وقطع طريق" و "أحمد ر ا ر" 34 سنة عامل والسابق اتهامه فى "4" قضايا سلاح بدون ترخيص، سرقة وسائل نقل أخرهم القضية "سلاح بدون ترخيص " ويقيمون دائرة مركز ساقلته.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت أحدها عن ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبحوزة الثالث سلاح نارى عبارة عن بندقية ألية و"6" طلقات من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بأن السلاح بقصد تأمين عمليات السرقة، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بإرتكاب واقعة المحضر مركز جهينة لسنة 2019 عن بلاغ "هانى خ ح" 34 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز سمالوط المنيا بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتين باستيقافه بالطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز والإستيلاء على حمولة السيارة قيادته محملة بالحلاوة الطحينية تحت تهديد السلاح وفروا هاربين تم ضبط المسروقات " بإرشاد المتهمين "