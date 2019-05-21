ضبط بقال قام بتجميع بطاقات تموينية غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، حملة مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقامت الإدارة برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة بشن حملة تموينية، تم خلالها تحرير محضر تجميع بطاقات تموينية ذكية مع أحد البقالين.

كما تم ضبط 2400 حفاضة أطفال مجهولة المصدر، 80 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الادمى، تحرير محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

وقد تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضها على وكيل النائب العام.