صور.. 5589 طالبا بالصف الأول الثانوى فى الأقصر يؤدون الامتحان إلكترونيا

الأقصر - أحمد مرعى

أكد عبد اللطيف أحمد عمران ،مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن لجان امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة الأجنبية الثانية، سارت بصورة طبيعية دون أية مشكلات أو شكاوى من الطلاب الذين أدوا الامتحان في 31 مدرسة بصورة طبيعية إلكترونياً وورقياً.



5589 طالبا بالصف الأول الثانوى فى الأقصر يؤدون الامتحان إلكترونيا

وقال عبد اللطيف أحمد عمران، إن عدد المدارس التى تمكن طلابها من الدخول للمنصة وأداء الامتحان إلكترونيا بلغ 24 مدرسة من إجمالى 31 مدرسة، تضم لجان امتحانات الصف الأول الثانوى من ضمنها 7 مدارس خارج منظومة الامتحان الإلكترونى، نظرا لوجود مشكلات فى البنية التحتية بها.



5589 طالبا بالصف الأول الثانوى فى الأقصر يؤدون الامتحان إلكترونيا

وأضاف مدير مديرية التعليم بالأقصر، أن 5589 طالبا أدوا الامتحان الكترونيا بينما أدى الامتحان ورقيا 1560 طالبا، حيث بدأ الامتحان وانتهى فى الموعد المحدد وتقوم المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى الإدارات التعليمية برصد ومتابعة أى مشكلات قد تواجه سير أعمال الامتحانات وانتظامها وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



5589 طالبا بالصف الأول الثانوى فى الأقصر يؤدون الامتحان إلكترونيا

وفي مدينة إسنا، قاد محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية جولات علي المدارس، حيث تضم المدينة 9 لجان بإدارة إسنا التعليمية استقبلت 1901 طالب وطالبة لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونياً وورقياً، حيث إن مدرسة الثانوية بنين بإسنا تعتبر المدرسة الوحيدة بالإدارة التي يتم بها الامتحان ورقياً بناء على تعليمات الوزارة لعدم جاهزية الأجهزة إلكترونيا، وأكد مدير الإدارة التعليمية على توفير 5 سيارات تابعة لمجلس المدينة لتوزيع أوراق الامتحانات للمدارس.

5589 طالبا بالصف الأول الثانوى فى الأقصر يؤدون الامتحان إلكترونيا



5589 طالبا بالصف الأول الثانوى فى الأقصر يؤدون الامتحان إلكترونيا