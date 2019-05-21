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الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:40 م
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صور.. وزارة الخارجية: مصر تقدِّم مساعدات إلى زيمبابوى لمواجهة آثار الإعصار

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:20 م
صور.. وزارة الخارجية: مصر تقدِّم مساعدات إلى زيمبابوى لمواجهة آثار الإعصار سفير مصر في زيمبابوي يسلم المساعدات للمسئولين فى زيمبابوى
كتب : أحمد جمعة
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في إطار الدور الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية، وانطلاقاً من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها الأفارقة، واتصالاً بما سبق أن قررته مصر بشأن تقديم مساعدات تتمثل في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ودوائية لمواجهة آثار الإعصار الذي تأثرت به كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، استقبل السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي طائرتيّن عسكريتيّن نقلتا المساعدات المصرية المُقدَّمة إلى زيمبابوي الشقيقة، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسئولين من كل من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي الزيمبابوية.

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وألقت نائبة وزير الحكم المحلي كلمة أعربت فيها عن امتنان وشكر بلادها للمساعدات المصرية، مؤكدةً على العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين وأهمية العمل الأفريقي المشترك لمواجهة تلك التحديات. كما أكد السفير المصري في زيمبابوي خلال كلمته على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب زيمبابوي الشقيق، مشيراً إلى الدعم المصري الدائم لزيمبابوي وكافة الأشقاء في أفريقيا.

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