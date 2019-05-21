صور.. مديرية الشباب تنظم الملتقى الحرفى لدعم المهارات الحرفية للسيدات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات الملتقى الحرفى لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وبحضور سمية سمير مندوب الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب ومنسق المشروع بالوزارة.

ويهدف الملتقى إلى الاهتمام بالمهارات الحرفية للمرأة المصرية ومساعدتها على الإنتاج والعمل فى حرف يدوية وترويج النشاط فى معارض تنظمها الوزارة، وحضر فعالياته أحمد عبد الغنى مدير عام إدارة خدمات الشباب بالمديرية، وبحضور منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية سامية أحمد، وبمشاركة عدد من عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب ومشرفى مراكز الشباب، وذلك بمركز شباب طيبة العوامية.



مديرية الشباب والرياضة تنفذ الملتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالأقصر



مديرية الشباب والرياضة تنفذ الملتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالأقصر



مديرية الشباب والرياضة تنفذ الملتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالأقصر



مديرية الشباب والرياضة تنفذ الملتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالأقصر



مديرية الشباب والرياضة تنفذ الملتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالأقصر