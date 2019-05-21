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صور.. محافظ مطروح يصدر قرارًا بتخصيص أراضى الحدائق العامة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:37 م
صور.. محافظ مطروح يصدر قرارًا بتخصيص أراضى الحدائق العامة محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة
مطروح – حسن مشالى
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قرر اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، تخصيص الأراضى المقام عليها الحدائق العامة بمدينة مرسى مطروح "كليوباترا، غزالة، العوام، راضى" كحدائق عامة، وكذلك أراضى الحدائق العامة بجميع مراكز المحافظة.
 

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسة محافظ مطروح، وحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والمهندس تامر سعيد السكرتير العام، ورؤساء المدن ورؤساء القطاعات ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.
 

 كما وافق محافظ مطروح على الطلب المقدم من أحد المواطنين بمراجعة قرار تخصيص إلحاق قطعة أرض لمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بمرسى مطروح، مع سرعة الانتهاء من معاينة موقع الأرض المراد تخصيصها لمستشفى جامعة مطروح وعرض محضر المعاينة والكروكى.
 

كما وجه محافظ مطروح، للأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، بسرعة البدء فى إنشاء مدرسة ابن سيناء التجريبى فى منطقة علم الروم، وذلك بعد أن تم إخلاء الأرض وإزالة جميع التعديات عليها.
 

وطالب محافظ مطروح، رؤساء مجالس المدن، بضرورة الاهتمام بتجميل مداخل المدن وأعمال النظافة والدهانات، والانتهاء من تحديد أماكن عرض مباريات كأس الأمم الإفريقية، وتخصيص موقعين للمشاهدة على الأقل بكل مركز لمتابعة المواطنين للمباريات وتأمينها.
 

 ووجه لرؤساء المدن بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى اختيار قرية أو وحدة محلية لتطويرها تحت رعاية رئيس جامعة مطروح.
 

 وشدد محافظ مطروح، على ضرورة متابعة واستمرار إزالة كافة التعديات على أراضى الدولة وتنفيذ سلطة القانون، بكل حزم دون استثناءات للحفاظ على أملاك الدولة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على خطوط المياه، لمنع وإزالة أية تعديات، حفاظًا على منسوب المياه ووصولها للمواطنين، ومنع حفر أية آبار جديدة بسيوة، للحد من مشكلة الصرف الزراعى، وإعادة دراسة قرار تخصيص 30 فدانًا لمنحة الفاو بسيوة.

 

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