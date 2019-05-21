صور.. محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى

بورسعيد - السيد فلاح

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإفطار الرمضاني الذي أقامته مديرية أمن بورسعيد، بمقر فرق قوات الأمن بحضور اللواء زكي صلاح، مساعد الوزير بشرق الدلتا، واللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد الوزير لمدن القناة، واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة ومديري أمن بورسعيد السابقين ولفيف من الأجهزة الأمنية والدينية والتنفيذية وضباط وجنود وأفراد الشرطة.

و أشاد محافظ بورسعيد بالمجهودات الكبيرة التى تقوم بها مديرية أمن بورسعيد في سبيل حفظ الأمن للمواطن وفرض الانضباط بالشارع وهو مالمسة المواطن من تواجد رجال الشرطة الاوفياء طوال الوقت بالشارع ومايبذلونة من جهد كبير.

وأكد "الغضبان"، أن ما يسطره رجال الشرطة الأبطال من الضباط والأفراد والجنود في وقتنا الحاضر من تقديم الشهداء في سبيل محاربة الإرهاب، هو واجب وطني أصيل ليس بجديد على رجال الشرطة البواسل، التي تقف جنبًا الى جنب مع رجال القوات المسلحة الذين يحمون حدود وطننا الغالي مصر.

وأبدي محافظ بورسعيد سعادته بتواجدة اليوم وسط رجال الشرطة الذين يضحون بكل شي من أجل نشر الأمن والأمان مُرحبًا بجميع مديري أمن بورسعيد السابقين علي مابذلوة من جهد طوال الفترات الماضية وفي أصعب الظروف ونجحوا في فرض الاطمئنان لدي المواطنين.











