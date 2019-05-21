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الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:07 م
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صور.. محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:00 م
صور.. محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإفطار الرمضاني الذي أقامته مديرية أمن بورسعيد، بمقر فرق قوات الأمن بحضور اللواء زكي صلاح، مساعد الوزير بشرق الدلتا، واللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد الوزير  لمدن القناة، واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة  ومديري أمن بورسعيد السابقين ولفيف من الأجهزة الأمنية والدينية والتنفيذية وضباط وجنود وأفراد الشرطة.

محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى (1)

و أشاد محافظ بورسعيد بالمجهودات الكبيرة التى تقوم بها مديرية أمن بورسعيد في سبيل حفظ الأمن للمواطن وفرض الانضباط بالشارع وهو مالمسة المواطن من تواجد رجال الشرطة الاوفياء طوال الوقت بالشارع ومايبذلونة من جهد كبير.

محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى (2)

وأكد "الغضبان"، أن ما يسطره رجال الشرطة الأبطال من الضباط والأفراد والجنود في وقتنا الحاضر من تقديم الشهداء في سبيل محاربة الإرهاب، هو واجب وطني أصيل ليس بجديد على رجال الشرطة البواسل، التي تقف جنبًا الى جنب مع رجال القوات المسلحة الذين يحمون حدود وطننا الغالي مصر.

محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى (3)

وأبدي محافظ بورسعيد سعادته بتواجدة اليوم وسط رجال الشرطة الذين يضحون بكل شي من أجل نشر الأمن والأمان  مُرحبًا  بجميع مديري أمن بورسعيد السابقين علي مابذلوة من جهد طوال الفترات الماضية وفي أصعب الظروف ونجحوا في فرض الاطمئنان لدي المواطنين.

محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى (4)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى (5)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك ضباط وجنود الشرطة الإفطار الرمضانى (6)
 

 


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