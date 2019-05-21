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صور.. متقاعدون فى إسرائيل يتظاهرون أمام مقر الحكومة بسبب المعاشات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:41 ص
صور.. متقاعدون فى إسرائيل يتظاهرون أمام مقر الحكومة بسبب المعاشات مظاهرات المتقاعدين
كتب- هاشم الفخرانى
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تظاهر مئات الإسرائيليين من المتقاعدين، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للاعتراض على تخفيض المعاشات التى تقدمها الحكومة لهم.
 
مظاهرات المتقاعدون
مظاهرات المتقاعدون

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عدد المتظاهرين بلغ 800 متظاهر وقاموا بقطع الطريق الرئيسى أمام حركة السيارات وعطلوا حركة سير المواصلات العامة ، مما دفع الشرطة إلى القاء القبض علي عدد منهم .

 

مظاهرات
مظاهرات

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات تهاجم الحكومة التى قامت بتخفيض المعاشات رغم ارتفاع مستوى المعيشة فى إسرائيل.

 

متقاعدون
متقاعدون

 

 

 


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تل ابيب

الحكومة الاسرائيلية

متقاعدون

معاشات

مظاهرات اسرائليين

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