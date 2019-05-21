صور.. "فيصل" يزين جدران معسكر الأمن المركزى برسوم جرافيتى للأبطال بالغربية

الغربيه محمد طارق

فى لافتة تعد الأبرز من نوعها قام شاب من مدينة طنطا بمحافظة الغربية بتزيين الحاجز الأسمنتى المحيط بمعسكر الأمن المركزى، برسوم الجرافيتى، وذلك على مدار 8 أيام متتابعة من الشغل الشاق فى أيام شهر رمضان المبارك.

التقى " اليوم السابع " فيصل داود البالغ 25 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة طنطا، بدأ الرسم منذ السنة الأولى من الجامعة وحصل على العديد من الجوائز باشتراكه فى المسابقات الجامعية.

وأضاف فيصل، إنه قام بتصميم فكرة رسومات جدران الأمن المركزى وتجميلها برسومات جرافيتى من خلال الفوتوشوب، ثم قام بأخذ الموافقات الأمنية عليها بعد عرضها على الجهات الأمنية، ثم قام بالبدء الفورى وقام بتجهيز الجدران باللون الأبيض ثم قام برسم علم مصر ، وبدأ فى رسم الرسومات عليها.

وأوضح : أن ما فعله واجب للتاريخ، حيث يعد ذلك العمل تخليدا للذكريات الخالدة التى عاصرها المواطن المصرى منذ ثورة 30 يونيو، وأضاف أنه قام بتزيين جدار بامتداد 25 مترا وارتفاع 3 أمتار بألوان أكليرك، للساتر الأمامى والمحيط لقطاع الأمن المركزى بمدينة طنطا.

وأشار إلى أنه حصل على جائزة مراكز الفنون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمركز الأول على مستوى الجمهورية لعام 2016 ، وشارك فى العديد من المسابقات داخل مصر وخارجها وتم تكريمه أكثر من مره من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية السابق.