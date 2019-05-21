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صور.. طالب كفيف من دمياط يشكو توقف معاشه.. ويؤكد: ليس لى مصدر دخل آخر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:00 ص
صور.. طالب كفيف من دمياط يشكو توقف معاشه.. ويؤكد: ليس لى مصدر دخل آخر الشاب كفيف
دمياط-معتز الشربينى
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شاب كفيف يكمل دراسته فى العام النهائى بكلية الآداب جامعة دمياط من أسرة بسيطة لا تستطيع الإنفاق عليه لاستكمال دراسته، وكان يعتمد على معاش التضامن الاجتماعى الذى توقف فجأة ليضع مصدر دخلة الوحيد يناشد المسئولين توفير معاش تكافل وكرامة.

 قال حسام رضا فتحى حسن 24  عاما، كفيف، من أبناء مدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط والطالب بالفرقة الرابعة بكلية آداب جامعة دمياط بقسم اجتماع، فقدت بصرى وأنا طالب بالصف الثالث الإعدادى وأنا أخ لثلاث من الأشقاء اثنين من البنين وبنت، ولكن أسرتى البسيطة لم تحرمنى من التعليم واستكملت دراستى حتى التحقت بكلية الآداب ولكن والدى عامل بسيط يعانى من مرض الدرن ووالدتى ربة منزل ومصدر دخلنا محدود.

وأضاف: "لجأت إلى التضامن الاجتماعى للحصول على معاش التضامن الذى يبلغ 323  جنيها واستمر صرف المبلغ عل مدار أربع سنوات، ولكن فوجئت فى شهر نوفمبر الماضى بتوقف المعاش بحجة استبداله بمعاش تكافل وكرامة لزيادة المبلغ وتم عمل بحث اجتماعى واستخرجت تقرير من مستشفى الرمد بحالتى، إلا أن المعاش لم يصرف حتى الآن وبالسؤال بمديرية التضامن الاجتماعى أفادت بأن توقف الصرف بسبب أننى خارج نطاق الفقر، وتقدمت بعدة تظلمات إلا إنها لم تأت بنتيجة حتى الآن".

وناشد حسام رضا المسئولين التنفيذيين بسرعة ضمة إلى معاش التكافل والكرامة لمساعدته عل المعيشة حيث لا يوجد له مصدر دخل آخر أو مصدر يتعيش منه.


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