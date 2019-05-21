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صور.. شرطة جواتيمالا تنجح فى ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:03 ص
صور.. شرطة جواتيمالا تنجح فى ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين ضبط شحنة كوكايين فى جواتيمالا
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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نجحت شرطة جواتيمالا، الأثنين من ضبط شحنة ضخمة من مخدر الكوكايين ، فى مدينة جواتيمالا، خلال حملة أمنية ضد كبار تجار المخدرات .

ومنذ عدة شهور، عثرت الشرطة على شحنة مخدرات فى عشرة أكياس بلاستيكية فى مرفأ سان خوسيه، على بعد حوالى مئة كيلومتر من جنوب العاصمة، وفق ما صرح خورخيه أجويلار الناطق بإسم الشرطة الوطنية لوسائل الإعلام.

وكذلك عثرت شرطة مكافحة المخدرات على 668 كيلوجراماً من الكوكايين فى المنطقة نفسها، وتُعد جواتيمالا، مثل غيرها من بلدان أميركا الوسطى، معبراً لتهريب المخدرات من أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

الشرطة فى جواتيمالا مع المضبوطات
الشرطة فى جواتيمالا مع المضبوطات

 

شحنة كوكايين فى جواتيمالا
شحنة كوكايين فى جواتيمالا

 

ضبط شحنة كوكايين فى جواتيمالا
ضبط شحنة كوكايين فى جواتيمالا

 

قوات الأمن عقب تنفيذ العملية وضبط المخدرات
قوات الأمن عقب تنفيذ العملية وضبط المخدرات

 

كوكايين مضبوط فى جواتيمالا
كوكايين مضبوط فى جواتيمالا

 


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شرطة جواتيمالا

أخبار جواتيمالا

شحنة كوكايين

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