video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيسة الأرجنتين السابقة تحضر جلسة محاكمتها فى قضايا فساد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:53 م
صور.. رئيسة الأرجنتين السابقة تحضر جلسة محاكمتها فى قضايا فساد رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر
وكالات
إضافة تعليق

حضرت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر جلسة محاكمتها، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة بيونس آيرس، وذلك إثر اتهامها فى قضايا فساد.

وجّه القضاء الأرجنتينى إلى الرئيسة السابقة المشتبه بتورّطها بحوالى 10 قضايا فساد، الاثنين، تهمة جديدة في قضية احتيال تتعلق باستيراد غاز مسال.

وأرفق القاضي كلاوديو بوناديو، الذي تتّهمه كيرشنر باضطهادها سياسيًا، القرار الاتهامي بطلب إيداع الرئيسة السابقة رهن الحبس الاحتياطي، لكنّ الحصانة الجزئية التي تتمتّع بها كيرشنر بصفتها سناتورة حالت دون ذلك.

وتواجه الرئيسة السابقة البالغة 66 عامًا دعاوى قضائية عدّة وتهم فساد. ومن أبرز هذه القضايا فضيحة "دفاتر الفساد" المتّهمة فيها كيرشنر بتلقّي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات.

ابتسامة من رئيسة الأرجنتين السابقة
ابتسامة من رئيسة الأرجنتين السابقة
الحضور فى قاعة المحكمة
الحضور فى قاعة المحكمة
الرئيس السابقة
الرئيس السابقة
الرئيسة الأرجنتينية السابقة
الرئيسة الأرجنتينية السابقة
الرئيسة السابقة تتوسط المتهمين
الرئيسة السابقة تتوسط المتهمين
جانب من الحضور فى قاعة المحكمة
جانب من الحضور فى قاعة المحكمة
جانب من المسئولين السابقين
جانب من المسئولين السابقين
حشد مؤيد للرئيسة السابقة
حشد مؤيد للرئيسة السابقة
رئيسة الأرجنتين السابقة فى جلسة محاكمتها
رئيسة الأرجنتين السابقة فى جلسة محاكمتها
سيدة مؤيدة لكريستينا كيرشنر أمام قاعة المحكمة
سيدة مؤيدة لكريستينا كيرشنر أمام قاعة المحكمة
قمصان تحمل صورة الرئيسة السابقة امام المحكمة
قمصان تحمل صورة الرئيسة السابقة امام المحكمة
كريستينا كيرشنر تتابع سير المحاكمة
كريستينا كيرشنر تتابع سير المحاكمة
كريستينا كيرشنر تحضر جلسة المحاكمة
كريستينا كيرشنر تحضر جلسة المحاكمة
كريستينا كيرشنر
كريستينا كيرشنر
مؤيدو كريستينا كيرشنر يحتشدون امام قاعة المحكمة
مؤيدو كريستينا كيرشنر يحتشدون امام قاعة المحكمة
وزير سابق
وزير سابق

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس الأرجنتين يدين الهجوم على عضو الكونجرس

مصادرة 31 لوحة لرئيسة الأرجنتين السابقة بدعوى "الفساد"

رئيسة الأرجنتين السابقة تدافع عن نفسها فى قضية "دفاتر الفساد"

صور..التحقيق مع رئيسة الأرجنتين السابقة لحصولها على 160 مليون دولار رشوة

الأرجنتين

كريستينا كيرشنر

بيونس آيرس

محكمة أرجنتينية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة