صور.. رئيسة الأرجنتين السابقة تحضر جلسة محاكمتها فى قضايا فساد

وكالات

حضرت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر جلسة محاكمتها، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة بيونس آيرس، وذلك إثر اتهامها فى قضايا فساد.

وجّه القضاء الأرجنتينى إلى الرئيسة السابقة المشتبه بتورّطها بحوالى 10 قضايا فساد، الاثنين، تهمة جديدة في قضية احتيال تتعلق باستيراد غاز مسال.



وأرفق القاضي كلاوديو بوناديو، الذي تتّهمه كيرشنر باضطهادها سياسيًا، القرار الاتهامي بطلب إيداع الرئيسة السابقة رهن الحبس الاحتياطي، لكنّ الحصانة الجزئية التي تتمتّع بها كيرشنر بصفتها سناتورة حالت دون ذلك.



وتواجه الرئيسة السابقة البالغة 66 عامًا دعاوى قضائية عدّة وتهم فساد. ومن أبرز هذه القضايا فضيحة "دفاتر الفساد" المتّهمة فيها كيرشنر بتلقّي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات.



ابتسامة من رئيسة الأرجنتين السابقة



الحضور فى قاعة المحكمة



الرئيس السابقة



الرئيسة الأرجنتينية السابقة



الرئيسة السابقة تتوسط المتهمين



جانب من الحضور فى قاعة المحكمة



جانب من المسئولين السابقين



حشد مؤيد للرئيسة السابقة



رئيسة الأرجنتين السابقة فى جلسة محاكمتها



سيدة مؤيدة لكريستينا كيرشنر أمام قاعة المحكمة



قمصان تحمل صورة الرئيسة السابقة امام المحكمة



كريستينا كيرشنر تتابع سير المحاكمة