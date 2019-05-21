صور.. تأبين ضحايا سريلانكا بعد مرور شهر من أحداث الأحد الدامى

وكالات

شهدت العاصمة السريلانكية كولومبو، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتأبين ضحايا التفجيرات التى تزامنت مع عيد الفصح، وذلك بعد مرور شهر على الحدث الدامى.

كانت العاصمة السريلانكية، وعدة مدن أخرى، قد شهدت تفجيرات استهدفت عدة كنائس وفنادق بالتزامن مع احتفالات المسيحيين، بأعياد الفصح فى 21 أبريل الماضى، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 300 بالإضافة إلى إصابة مئات أخرين.



أثناء تأبين ضحايا سريلانكا



تأبين الضحايا أمام أحد الكنائس التى استهدفتها التفجيرات



تأبين ضحايا التفجيرات الإرهابية فى سريلانكا



تأبين ضحايا عيد الفصح فى سريلانكا



جانب من المشهد



سيدات تشعل الشموع



سيدات سريلانكيات يبدو عليهن الحزن



سيدة تشارك فى التأبين



شموع لتأبين الضحايا



صور الضحايا وأسماؤهم



فتاة تشعل شمعة لتأبين الضحايا



فتيان يشاركون فى تأبين ضحايا سريلانكا



قس سريلانكى يتوسط المشهد