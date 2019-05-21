صور.. السيطرة على حريق سيارة بمنطقة كفر الجزار فى بنها

القليوبية-نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى سيارة أجرة ماركة "سوزوكى" دون خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود إخطار من عمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة "أجرة" بمنطقة كفر الجزار التابعة لمدينة بنها، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر فى الأرواح.

وجارٍ تكليف المباحث الجنائية بالتحرى عن الواقعة وملابساتها وتولت النيابة التحقيق.



السيطرة على حريق سيارة بمنطقة كفر الجزار فى بنها



السيطرة على حريق سيارة بمنطقة كفر الجزار فى بنها



السيطرة على حريق سيارة بمنطقة كفر الجزار فى بنها