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صور.. أمريكيون يحتشدون أمام مقر المحكمة العليا احتجاجا على حظر الإجهاض

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:47 م
صور.. أمريكيون يحتشدون أمام مقر المحكمة العليا احتجاجا على حظر الإجهاض
وكالات
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احتشد عدد كبير من الأمريكيين أمام المحكمة العليا بالعاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، وذلك للاحتجاج على الإجراءات التى تستهدف حظر الإجهاض فى الولايات المتحدة.

وتأتى التظاهرات فى أعقاب توقيع كاى آيفى، حاكمة ولاية آلاباما الأمريكية، الأربعاء الماضي، على تشريع هو الأكثر صرامة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، يجعل من الإجهاض جناية يعاقب عليها القانون، فى معظم الحالات.

وذكرت آيفى في بيان، أن هناك كثيراً من الأنصار للقانون الجديد؛ معتبرة إياه دليلاً على إيمان سكان ولاية آلاباما العميق بأن حياة كل إنسان غالية؛ فهى هدية مقدسة من الله، وأشارت إلى أنها وقعت على القانون بعد أن لقى تأييداً كبيراً فى غرفتى برلمان الولاية.

ويريد مؤيدو قانون الإجهاض، منح المحافظين في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، فرصة من أجل إعادة النظر في الحق الدستوري الذي أعلن قبل 46 عاماً من قبل المحكمة، ويجيز التخلص من الأجنة.

أمريكيات يتظاهرن ضد قوانين حظر الإجهاض
أمريكيات يتظاهرن ضد قوانين حظر الإجهاض
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
دعوات أمريكية للحد من حظر الإجهاض
دعوات أمريكية للحد من حظر الإجهاض
دعوات لوقف حظر الإجهاض فى أمريكا
دعوات لوقف حظر الإجهاض فى أمريكا
رجل أمن يتابع التظاهرات
رجل أمن يتابع التظاهرات
سيدات تتظاهرن أمام المحكمة العليا
سيدات تتظاهرن أمام المحكمة العليا
سيدة أمريكية تدعو للتوقف عن حظر الإجهاض
سيدة أمريكية تدعو للتوقف عن حظر الإجهاض
لافتات وناشطات تتصدر المشهد أمام المحكمة العليا
لافتات وناشطات تتصدر المشهد أمام المحكمة العليا
لافتة تدعو للاحتفاظ بقانونية الإجهاض
لافتة تدعو للاحتفاظ بقانونية الإجهاض
لافتة تؤكد أن الإجهاض من حقوق الإنسان
لافتة تؤكد أن الإجهاض من حقوق الإنسان
لافتة وضعها المتظاهرون على مبنى المحكمة
لافتة وضعها المتظاهرون على مبنى المحكمة
متظاهرون أمريكيون
متظاهرون أمريكيون
مشهد من المظاهرة
مشهد من المظاهرة
مظاهرات أمام المحكمة العليا فى واشنطن
مظاهرات أمام المحكمة العليا فى واشنطن
مظاهرات أمريكية ضد الإجراءات الأمريكية لحظر الإجهاض
مظاهرات أمريكية ضد الإجراءات الأمريكية لحظر الإجهاض
مظاهرات
مظاهرات
ناشط أمريكى يعتبر أن الإجهاض من حقوق الإنسان
ناشط أمريكى يعتبر أن الإجهاض من حقوق الإنسان
ناشط يخاطب المتظاهرين
ناشط يخاطب المتظاهرين
ناشط يدعو لوقف حظر الإجهاض
ناشط يدعو لوقف حظر الإجهاض
ناشط يصور إحدى اللافتات
ناشط يصور إحدى اللافتات
ناشطات أمريكيات
ناشطات أمريكيات
ناشطات تشاركن فى التظاهرات
ناشطات تشاركن فى التظاهرات
ناشطات يتظاهرن أمام المحكمة العليا
ناشطات يتظاهرن أمام المحكمة العليا
ناشطة أمريكية التقطتها الكاميرات
ناشطة أمريكية التقطتها الكاميرات
ناشطة أمريكية تحمل لافتة مناهضة لترامب
ناشطة أمريكية تحمل لافتة مناهضة لترامب
ناشطة تحمل لافتة تدعو لحماية الإجهاض الآمن والقانونى
ناشطة تحمل لافتة تدعو لحماية الإجهاض الآمن والقانونى
ناشطة تحمل لافته تدعو للفصل بين العقيدة وجسد المرأة
ناشطة تحمل لافته تدعو للفصل بين العقيدة وجسد المرأة
ناشطة تقود مظاهرة
ناشطة تقود مظاهرة
ناشظة أمريكية
ناشطة أمريكية
نشطاء يحملون لافتات مناهضة لقوانين حظر الإجهاض
نشطاء يحملون لافتات مناهضة لقوانين حظر الإجهاض

 


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واشنطن

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