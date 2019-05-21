صور.. أمريكيون يحتشدون أمام مقر المحكمة العليا احتجاجا على حظر الإجهاض

وكالات

احتشد عدد كبير من الأمريكيين أمام المحكمة العليا بالعاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، وذلك للاحتجاج على الإجراءات التى تستهدف حظر الإجهاض فى الولايات المتحدة.

وتأتى التظاهرات فى أعقاب توقيع كاى آيفى، حاكمة ولاية آلاباما الأمريكية، الأربعاء الماضي، على تشريع هو الأكثر صرامة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، يجعل من الإجهاض جناية يعاقب عليها القانون، فى معظم الحالات.

وذكرت آيفى في بيان، أن هناك كثيراً من الأنصار للقانون الجديد؛ معتبرة إياه دليلاً على إيمان سكان ولاية آلاباما العميق بأن حياة كل إنسان غالية؛ فهى هدية مقدسة من الله، وأشارت إلى أنها وقعت على القانون بعد أن لقى تأييداً كبيراً فى غرفتى برلمان الولاية.



ويريد مؤيدو قانون الإجهاض، منح المحافظين في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، فرصة من أجل إعادة النظر في الحق الدستوري الذي أعلن قبل 46 عاماً من قبل المحكمة، ويجيز التخلص من الأجنة.



أمريكيات يتظاهرن ضد قوانين حظر الإجهاض



جانب من المظاهرة



دعوات أمريكية للحد من حظر الإجهاض



دعوات لوقف حظر الإجهاض فى أمريكا



رجل أمن يتابع التظاهرات



سيدات تتظاهرن أمام المحكمة العليا



سيدة أمريكية تدعو للتوقف عن حظر الإجهاض



لافتات وناشطات تتصدر المشهد أمام المحكمة العليا



لافتة تدعو للاحتفاظ بقانونية الإجهاض



لافتة تؤكد أن الإجهاض من حقوق الإنسان



لافتة وضعها المتظاهرون على مبنى المحكمة



متظاهرون أمريكيون



مشهد من المظاهرة



مظاهرات أمام المحكمة العليا فى واشنطن



مظاهرات أمريكية ضد الإجراءات الأمريكية لحظر الإجهاض



مظاهرات



ناشط أمريكى يعتبر أن الإجهاض من حقوق الإنسان



ناشط يخاطب المتظاهرين



ناشط يدعو لوقف حظر الإجهاض



ناشط يصور إحدى اللافتات



ناشطات أمريكيات



ناشطات تشاركن فى التظاهرات



ناشطات يتظاهرن أمام المحكمة العليا



ناشطة أمريكية التقطتها الكاميرات



ناشطة أمريكية تحمل لافتة مناهضة لترامب



ناشطة تحمل لافتة تدعو لحماية الإجهاض الآمن والقانونى



ناشطة تحمل لافته تدعو للفصل بين العقيدة وجسد المرأة



ناشطة تقود مظاهرة



ناشطة أمريكية