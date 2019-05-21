صوامع وشون المنيا تستقبل 239 ألف طن من القمح

فريق قسم المحافظات

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى اليوم الثلاثاء ، بلغت 239 ألف و 66 طن و230 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، حيث أكد انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف المحافظ أن اللجنة العليا للقمح والمشكلة من كافة الجهات المعنية تعمل وفق جدول زمني محدد، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر، وكذلك فتح جميع المواقع التسويقية " شون ترابية أو أسمنتية" كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية، مؤكداً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.