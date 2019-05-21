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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:02 م
خالد صلاح
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صوامع وشون المنيا تستقبل 239 ألف طن من القمح

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:34 م
صوامع وشون المنيا تستقبل 239 ألف طن من القمح توريد قمح للصوامع والشون
فريق قسم المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى اليوم الثلاثاء ، بلغت 239 ألف و 66 طن و230 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، حيث أكد انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة.
 
وأضاف المحافظ أن اللجنة العليا للقمح والمشكلة من كافة الجهات المعنية تعمل وفق جدول زمني محدد، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر، وكذلك فتح جميع المواقع التسويقية " شون ترابية أو أسمنتية" كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية، مؤكداً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.
 
من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم توريد 116182 طن و383 كيلو بالبنك الزراعي، و38874 طن و222 كيلو بقطاع المطاحن، و81228 طن و495 كيلو بالقابضة للصوامع و 2781 طن و 130 كيلو بمصر العليا.

 


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محصول القمح

المنيا

محافظ المنيا

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