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صندوق دعم المشروعات التعليمية: 61 سيارة جديدة لخدمة العملية التعليمية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:05 م
صندوق دعم المشروعات التعليمية: 61 سيارة جديدة لخدمة العملية التعليمية طلاب
كتب محمود طه حسين
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أعلن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه تم تنفيذ المرحلة السابعة يوم الأحد 5/5/2019 من مشروع إحلال أسطول السيارات المتهالكة في جميع المديريات والإدارات التعليمية وأنه تم تسليم عدد 61 سيارة جديدة " 28 سيارة مينى باص، 6 سيارة ميكروباص، 27 سيارة نصف نقل شاسيه طويل " للمديريات التعليمية، وذلك لخدمة العملية التعليمية بالمحافظات وخاصة بالمناطق النائية. 
 
وقام الصندوق يوم الأحد 12/5/2019 بتسليم المديريات التعليمية عدد 27 سيارة نصف نقل شاسيه طويل. 
 
وكان قد سبق تحديث أسطول السيارات فى جميع المديريات والإدارات التعليمية، خاصة فى المناطق النائية حيث أن بعضاً منها تعانى من وجود سيارات متهالكة يصعب تسيير الأعمال من خلالها إضافة إلى صعوبة نقل المعلمين والطلاب فى المناطق النائية.
 
وحالياً جارى البدء فى تنفيذ المرحله الثامنة  لتوزيع عدد 11 سيارة دوبل كابينه، 11 سيارة ميكروباص، 2 سيارة مينى باص، وسيارة نصف نقل شاسيه طويل على أن يتم الإنتهاء من توزيعها قبل نهاية العام المالى الحالى.
 
 
 
 
 
 
 

 


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التربية والتعليم

خدمة العملية التعليمية

توفير سيارات

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