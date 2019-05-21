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"صحة الإسماعيلية" تطلق مبادرة مجانية للكشف والتحليل بمشاركة 40 منشأة صحية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:19 ص
"صحة الإسماعيلية" تطلق مبادرة مجانية للكشف والتحليل بمشاركة 40 منشأة صحية الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - جمال حراجى
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أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم إطلاق "مبادرة للكشف الطبى والتحاليل والأشعة مجانا" وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم، وفى إطار مبادرة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية للمساهمة المجتمعية وتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، وبالتنسيق مع نخبة من الأطباء وأصحاب معامل التحاليل والأشعة.

وأشار "السقعان" فى بيان للمديرية، إلى أنه سوف يتم إصدار كروت للحالات المستحقة من مكتب الخدمة الاجتماعية بالمحافظة، ومكتب العلاقات العامة بمديرية الصحة موجهة لتلك الجهة المساهمة فى المبادرة، وستكون مشاركة العيادات الطبية الخاصة مجانية،  وخصم 25% بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل.

وشارك فى المبادرة 40 منشأة طبية خاصة،  منهم 2 مستشفى جميع التخصصات، و6 مراكز أشعة ومعامل تحاليل، و32 عيادة فى تخصصات علاج طبيعى، نسا وولادة، أسنان، جلدية، أنف وأذن، ومركز بصريات.

 


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