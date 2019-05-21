صحة الأقصر تعلن تفاصيل عمل المستشفيات والوحدات الصحية خلال 3 شهور..تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة أجرت كشوفات طبية وفحوصات وعمليات لعدد 579 ألف و413 مريض خلال الفترة من يناير إلي مارس 2019، شملت إستقبال 228655 مواطن في العيادات الخارجية، و88327 مواطن في أقسام الطوارئ، و22805 مواطن في الأقسام الداخلية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر ،فى بيان ،أنه تم خلال تلك الفترة إجراء 5145 عملية جراحية، وإستقبال 1933 مواطن بالعناية المركزة، و4509 بالحضانات، و33449 حالة أشعة، و28039 فحوصات معملية، و113899 متردد بوحدات الرعاية الأساسية، و30337 تطعيمات، و10208 متابعة حوامل، كما تم عمل 53 ألف و 350 جلسة غسيل كلوي.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير، لكل العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة علي هذا المجهود الكبير، مؤكداً علي إستمرار المديرية في تقديم الخدمات الصحية لكل مواطني محافظة الأقصر، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتقديم كل سبل الدعم للمرضي.