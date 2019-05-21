video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الأقصر تعلن تفاصيل عمل المستشفيات والوحدات الصحية خلال 3 شهور..تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:45 م
صحة الأقصر تعلن تفاصيل عمل المستشفيات والوحدات الصحية خلال 3 شهور..تعرف عليها الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة أجرت كشوفات طبية وفحوصات وعمليات لعدد 579 ألف و413 مريض خلال الفترة من يناير إلي مارس 2019، شملت إستقبال 228655 مواطن في العيادات الخارجية، و88327 مواطن في أقسام الطوارئ، و22805 مواطن في الأقسام الداخلية.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر ،فى بيان ،أنه تم خلال تلك الفترة إجراء 5145 عملية جراحية، وإستقبال 1933 مواطن بالعناية المركزة، و4509 بالحضانات، و33449 حالة أشعة، و28039 فحوصات معملية، و113899 متردد بوحدات الرعاية الأساسية، و30337 تطعيمات، و10208 متابعة حوامل، كما تم عمل 53 ألف و 350 جلسة غسيل كلوي.
 
وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير، لكل العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة علي هذا المجهود الكبير، مؤكداً علي إستمرار المديرية في تقديم الخدمات الصحية لكل مواطني محافظة الأقصر، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتقديم كل سبل الدعم للمرضي.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"صحة الأقصر" تستعد لافتتاح مستشفيات العديسات وإسنا الجديدة بعد رمضان.. صور

وكيل صحة الأقصر يعلن تفاصيل إستعدادات اعياد القيامة وشم النسيم.. تعرف عليها

صور.. وكيل صحة الأقصر يعلن تجديد وتطوير وحدة علاج فيروس بى بمستشفى الحميات

"صحة الأقصر" تشكل لجنة للتحقيق فى إعتداء على مواطن بمستشفى القرنة المركزى

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الصحة

صحة الاقصر

مستشفيات الاقصر

اخبار المحافظات

علاج مرضي الاقصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة