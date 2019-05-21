شقيق ضحية التعذيب سجون أردوغان: السلطات المصرية وافقت على إعادة تشريح الجثمان

قال الدكتور زكريا مبارك شقيق الفلسطينى زكى مبارك، إن السلطات المصرية وافقت على إعادة تشريح جثمان زكى مبارك، القتيل الفلسطينى بتركيا، الذى زعمت السلطات التركية انتحاره شنقًا، وذلك لمعرفة ملابسات وفاة زكى مبارك داخل سجون أنقرة.

وأشار الدكتور زكريا مبارك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الثلاثاء، إلى أن جهات التحقيق المصرية قررت البحث والتحرى فى مقتل المواطن الفلسطينى زكى مبارك وفتح تحقيق حول الحادث.

وأوضح مبارك، أنه من المقرر أن يقوم الجانب المصرى بتشريح جثمان زكى مبارك اليوم ويستمع حاليًا فريق من النيابة لأقوال بعض أفراد الأسرة حول ظروف مقتله، لافتًا إلى أنه تقرر إرسال الجثمان إلى مشرحة زينهم، لإجراء التشريح بمعرفة الطب الشرعى، موضحا أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة العامة المصرية التى كلفت لجنة طبية لتشريحه، وبيان حالته، وتحديد حجم الإصابات الناتجة عن التعذيب فيه، وكتابة تقرير جبى بذلك.

بدوره، توجه زكريا مبارك شقيق القتيل الفلسطينى بالشكر إلى السلطات المصرية لموافقتها على تشريح جثمان زكى مبارك، موضحا أن الأسرة ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، مضيفًا أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن ومفرغة تماما من الداخل ولا يوجد بها أى أعضاء داخلية، حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية.

كانت أسرة الشهيد الفلسطينى زكى مبارك قد تقدمت بطلب للجانب المصرى لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلى، خاصة أن تقرير الطب الشرعى التركى كذب رواية النظام التركى.