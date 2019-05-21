video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شقيق ضحية التعذيب سجون أردوغان: السلطات المصرية وافقت على إعادة تشريح الجثمان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:53 م
شقيق ضحية التعذيب سجون أردوغان: السلطات المصرية وافقت على إعادة تشريح الجثمان زكريا مبارك
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال الدكتور زكريا مبارك شقيق الفلسطينى زكى مبارك، إن السلطات المصرية وافقت على إعادة تشريح جثمان زكى مبارك، القتيل الفلسطينى بتركيا، الذى زعمت السلطات التركية انتحاره شنقًا، وذلك لمعرفة ملابسات وفاة زكى مبارك داخل سجون أنقرة.

 

وأشار الدكتور زكريا مبارك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الثلاثاء، إلى أن جهات التحقيق المصرية قررت البحث والتحرى فى مقتل المواطن الفلسطينى زكى مبارك وفتح تحقيق حول الحادث.

 

وأوضح مبارك، أنه من المقرر أن يقوم الجانب المصرى بتشريح جثمان زكى مبارك اليوم ويستمع حاليًا فريق من النيابة لأقوال بعض أفراد الأسرة حول ظروف مقتله، لافتًا إلى أنه تقرر إرسال الجثمان إلى مشرحة زينهم، لإجراء التشريح بمعرفة الطب الشرعى، موضحا أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة العامة المصرية التى كلفت لجنة طبية لتشريحه، وبيان حالته، وتحديد حجم الإصابات الناتجة عن التعذيب فيه، وكتابة تقرير جبى بذلك.

 

بدوره، توجه زكريا مبارك شقيق القتيل الفلسطينى بالشكر إلى السلطات المصرية لموافقتها على تشريح جثمان زكى مبارك، موضحا أن الأسرة ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، مضيفًا أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن ومفرغة تماما من الداخل ولا يوجد بها أى أعضاء داخلية، حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية.

 

كانت أسرة الشهيد الفلسطينى زكى مبارك قد تقدمت بطلب للجانب المصرى لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلى، خاصة أن تقرير الطب الشرعى التركى كذب رواية النظام التركى.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

غسان سلامة يخطط لعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس .. المبعوث الأممى يقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولى اليوم ويتجاهل دعم قطر وتركيا للمليشيات .. ومطالبات ليبية للأمين العام للأمم المتحدة لإقالة مبعوثه الخاص

تركيا تدعم مليشيات طرابلس بطائرات بدون طيار لعرقلة عملية الجيش الليبى.. الدفاعات الأرضية للجيش الوطنى تسقط "دورن" تركية جنوبى البلاد.. واتهامات للنظام التركى بنقل المسلحين والقاعدة وداعش من سوريا إلى ليبيا

"بعد استلام جثمانه من القاهرة".. شقيق الفلسطينى زكى مبارك ضحية التعذيب بسجون أردوغان يكشف: التقرير الطبى التركى يفند رواية الانتحار الكاذبة.. وهناك كسور فى الرأس وتورم فى الوجه نتيجة التعذيب

شقيق الفلسطينى زكى مبارك ضحية تعذيب سجون أردوغان لـ"اليوم السابع": النظام التركى وعد بتسليم جثمان شقيقى خلال ساعات بعد أيام من المماطلة.. وأسباب سياسية وراء جريمة القتل.. ويؤكد: سألاحق أنقرة بالمحاكم الدولية

التعذيب فى تركيا

اردوغان

الفلسطينى زكى مبارك

اعادة تشريح جثمان زكى مبارك

ضحية تعذيب سجون اردوغان

اخبار تركيا

اخبار فلسطين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة