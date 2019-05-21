شركات عالمية تحذر ترامب :التعريفة الجمركية على الأحذية الصينية كارثية

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت كبرى الشركات العالمية المنتجة للأحذية، من أن التعريفة الجمركية التى اقترحها الرئيس دونالد ترامب على الأحذية القادمة من الصين ستكون كارثية على المستهلكين الأمريكيين.

وقالت مجموعة مكونة من أكثر من 170 من شركات الأحذية العالمية فى خطاب موجه إلى ترامب، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، إن أى أجراء يتم اتخاذه لرفع الجمارك على الأحذية الصينية سيكون له أثرى فورى وطويل الأمد على الأفراد والعائلات الأمريكية، كما أنه يهدد أيضا الجدوى الاقتصادية للعديد من الشركات فى الصناعة.

وتم نشر الخطاب على الموقع الإلكترونى لجماعة موزعى وتجار الأحذية فى أمريكا، وتم توجيهه أيضا إلى الممثل التجارى للولايات المتحدة ووزيرى الخزانة والتجارة ومدير المجلس الاقتصادى.

وفى وقت سابق هذا الشهر، زادت إدارة ترامب التعريفة على مائتى مليار دولار من البضائع الصينية. ويؤثر التعريفة فى أغلبها على المواد الصناعية ومكونات الصناعة، كما تنطبق أيضا على القبعات والحقائب والقفازات للموردين الأمريكيين.

وإلى جانب هذا بدأت إدارة ترامب عملية رسمية لفرض تعريفة 25% على ما تبقى من البضائع الصينية المصدرة لأمريكا وقيمتها 325 مليار دولار، والتى تفرض عليها ضرائب من قبل. وتشمل القائمة ألعاب الأطفال ومنتجات استهلاكية أخرى.

وتقدر رابطة موزعى وتجار الأحذية فى أمريكا أن 25% تعريفة على الأحذية القادمة من الصين يضيف 7 مليار دولار على تكلفتها للمستهلكين الأمريكيين سنويا.