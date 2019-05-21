شاناهان: أوقفنا احتمال شن هجمات على الأمريكيين فى الشرق الأوسط

رويترز

ذكر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان اليوم الثلاثاء أنه "تم وقف" احتمال شن هجمات على الأمريكيين على الرغم من أن التهديد الذى تمثله إيران فى المنطقة مازال مرتفعا.

وقال للصحفيين فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "أعتقد بأن خطواتنا كانت حكيمة جدا وأوقفنا احتمال شن هجمات على الأمريكيين وهذا هو المهم للغاية".

وأضاف "أود أن أقول إننا في فترة مازال فيها التهديد مرتفعا ومهمتنا هى التأكد من عدم حدوث سوء تقدير من جانب الإيرانيين".