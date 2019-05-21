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"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:30 ص
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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يقع على المدعى بالحق المدنى العديد من الواجبات الملزمة له أمام النيابة العامة، كما أنه يحق له التنازل عن الإدعاء المدنى ، لكن متى يمكن ذلك وما الآثار المترتبة عليه، السطور التالية توضح:

س: ما هى الواجبات التى تقع على المدعى بالحق المدنى أمام النيابة العامة؟

على المدعي بالحق المدني أمام النيابة مجموعة من الالتزامات وهى:

1- سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء.

2 - أن يحدد محلاً له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها.

3 - عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم.

س: ما هو أثر تنازل المدعى بالحق المدنى عن إدعائه أمام النيابة لاحقا فى الدعوى الجنائية ؟

ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدنى بشأنها.

س: ما هو أثر تنازل المدعى بالحق المدنى عن إدعائه أمام النيابة لاحقا فى الدعوى المدنية ؟

يترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المضرور ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد أو أمام المحكمة المدنية حسب الأحوال.

س: ما هى القضايا التى يجوز الادعاء مدنيا فيها ؟
 

كل الجرائم التى تنظر فى النيابة فى حدود الجنح يحق الإدعاء مدنيا فيه فى حدود الجنح إلا فى الجرائم التى تتعلق بحق الشكوى، والمحكمة عندما تحال إليها الأوراق تنظر فى الجريمة ومدى نسبتها للمتهم ومدى معاقبته عليه وفى الضرر الذى وقع على هذا الشخص الذى يدعى مدنياً، والقاضى لا يتأثر إلا بقناعته ووجدانه، ولو تشكك القاضى فى ارتكاب المتهم الجريمة تعلو قيمة البراءة.


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