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سلال غذائية من بيت الشارقة الخيرى وسفارة الإمارات بالقاهرة للأسر الأكثر احتياجا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:28 م
سلال غذائية من بيت الشارقة الخيرى وسفارة الإمارات بالقاهرة للأسر الأكثر احتياجا بيت الشارقة الخيري
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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وزع بيت الشارقة الخيرى بالتعاون مع سفارة دول الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، عددا من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة.

حضر التوزيع قيادات رفيعة من بينهم المستشار صالح السعدى بسفارة الإمارات بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.

وقال المستشار صالح السعدى على هامش حفل التوزيع، إن مساهمة بيت الشارقة الخيرى بتوزيع السلال الغذائية رسالة محبة من شعب الإمارات إلى الشعب المصرى الحبيب وتأكيد على حرص المجتمع المدنى الإماراتى على التفاعل الإيجابى والقيام بدور مؤثر فى مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظات المصرية.

وأشار إلى أن قيام بيت الشارقة الخيرى بتوزيع سلال الغذاء على غير القادرين بالجيزة يأتى فى إطار استراتيجية ممتدة يتبناها ويهدف إلى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير فى واقع معيشة فئات غير القادرين فى العديد من القرى المصرية، حيث تم تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، من رؤوس ماشية وأكشاك بقالة وغيرها، للأسر غير القادرة، لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التى يعيشون فيها كما تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة، سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه، وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرًا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

 
 
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