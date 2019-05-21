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الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:11 م
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سقوط لصوص يسرقون شقق المصيف فى الإسكندرية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 م
سقوط لصوص يسرقون شقق المصيف فى الإسكندرية حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن.
 
أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات المساكن بمديرية أمن الاسكندرية قيام ( عاطلين أحدهما له معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب متخذان من منطقة سكنهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بارتكاب "4 جرائم بدوائر أقسام "باب شرقى ، أول المنتزه ، الدخيلة " وأرشدا عن المسروقات (3 شاشات عرض ، لاب توب ، 3 هواتف محمولة ، مشغولات ذهبية ، مبالغ مالية"، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

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