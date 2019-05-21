سقوط ربة منزل بحوزتها 94 قطعة حشيش و10 شرائط حبوب مخدرة بالغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، بمحافظة الغربية، القبض على ربة منزل، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائها، خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز شرطة طنطا، والنقيب محمد هارون معاون المباحث من ضبط "م ح" 58 سنة ربه منزل ومقيمة محلة مرحوم مركز طنطا .

تم ضبطها وبحوزتها 94 قطعة حشيش، 10 شرائط حبوب مخدره، مبلغ مالى حصيلة البيع ، ثم التحفظ على للمضبوطات، واعترفت بحيازتها بغرض الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .