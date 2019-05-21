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سفير فنزويلا بروسيا: 130 مليار دولار خسائر اقتصادنا جراء الحصار الأمريكى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:40 م
سفير فنزويلا بروسيا: 130 مليار دولار خسائر اقتصادنا جراء الحصار الأمريكى مادورو
موسكو (أ ش أ)
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قال السفير الفنزويلى فى روسيا كارلوس فاريا تورتوسا، إن كاراكاس وجدت طريقة لتجاوز العقوبات الأمريكية على احتياطاتها من الذهب، مشيرًا إلى أن خسائر الاقتصاد الفنزويلى من حصار واشنطن بلغت 130 مليار دولار.

وأضاف تورتوسا - فى مؤتمر صحفى فى موسكو اليوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن مجموع الخسائر التى تكبدها الاقتصاد الفنزويلى نتيجة الحصار الاقتصادى المفروض من الولايات المتحدة يقدر بـ130 مليار دولار، وهو مبلغ كان يكفى لتطوير اقتصادنا خلال 9 سنوات.

وأوضح أن حكومة الرئيس الدستورى نيكولاس مادورو تخوض حربًا غير متكافئة ضد أقوى دولة عسكريًا واقتصاديًا فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا قد أعلن، فى وقت سابق، استعداد كاراكاس للدخول فى حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل.

 


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