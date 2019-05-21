سفير اليمن بالقاهرة: مصر الوطن الكبير للعرب.. وموقفنا ثابت من الحديدة

كتبت إيمان حنا

أكد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد على مارم، على موقف الشرعية اليمنية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من الانسحاب الحوثى أحادى الجانب، من موانئ محافظة الحديدة.

وأوضح مارم خلال أمسية يمنية مصرية تحت عنوان " ليلة مصرية في حب اليمن " بمشاركة مكرم أحمد محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ، وعدد من أعضاء البرلمان، أن الحكومة تعتبر ما حدث فى الحديدة وأعلن عنه رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، مجرد مسرحية هزلية أخرى تمارسها مليشيا الحوثيّ الانقلابية مرة أخرى، بعد أن سبق ومارست نفس الأسلوب فى ديسمبر من العام الماضى.