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سفير اليمن بالقاهرة: مصر الوطن الكبير للعرب.. وموقفنا ثابت من الحديدة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:18 ص
سفير اليمن بالقاهرة: مصر الوطن الكبير للعرب.. وموقفنا ثابت من الحديدة سفير اليمن بمصر
كتبت إيمان حنا
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أكد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد على مارم، على موقف الشرعية اليمنية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من الانسحاب الحوثى أحادى الجانب، من موانئ محافظة الحديدة.
 
وأوضح مارم خلال أمسية يمنية مصرية تحت عنوان " ليلة مصرية في حب اليمن " بمشاركة مكرم أحمد محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ،  وعدد من أعضاء البرلمان، أن الحكومة تعتبر ما حدث فى الحديدة وأعلن عنه رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، مجرد مسرحية هزلية أخرى تمارسها مليشيا الحوثيّ الانقلابية مرة أخرى، بعد أن سبق ومارست نفس الأسلوب فى ديسمبر من العام الماضى.
 
واستعرض السفير مارم فى كلمته، تاريخ العلاقات اليمنية المصرية التى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ العربى المشترك، مثمناً جهود الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم جهود الشرعية الدستورية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مجددا التأكيد على تقدير اليمن حكومة وشعباً لمصر التى فتحت أبوابها لأبناء شعبنا فى ظل الأوضاع الصعبة التى تعيشها بلادنا نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.
وأضاف: "لقد كانت مصر ولا تزال الوطن الكبير الذى يحتوي كافة العرب في كافة الظروف سلماً وحرباً" ، ولن ينسى شعبنا اليمنى ما قدمه الأشقاء فى مصر منذ ثورة سبتمبر ١٩٦٢م وحتى اليوم، فمصر التي دعمت التحرر من الإمامة وتبعاتها، تساهم اليوم فى إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى من خلال مشاركتها فى تحالف دعم الشرعية .
 
 

 


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