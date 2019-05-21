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سفر وعودة 981 مصريا وليبيا و 260 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:34 م
سفر وعودة 981 مصريا وليبيا و 260 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 981 مصريا وليبيا و 260 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 621 إلى الجانب الليبي، بينهم  214مصريا و407 ليبيا كما تم إنهاء إجراءات وصول 360 بينهم 312 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 48 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  66 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 194 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 
 

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