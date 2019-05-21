video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفارة الإمارات بالقاهرة تبرز موضوع "اليوم السابع" عن الشيخ زايد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:02 ص
سفارة الإمارات بالقاهرة تبرز موضوع "اليوم السابع" عن الشيخ زايد الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات
كتب - محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

أبرزت الصفحة الرسمية للسفارة الإماراتية بالقاهرة، موضوع "اليوم السابع" عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، مؤكدة أنه يمثل ترجمة لقدر المحبة التى يتمتع بها الشيخ زايد فى قلوب المصريين.

وعرضت السفارة من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقدمة الموضوع التى جاء فيها: "لم يعشق المصريون شخصا خارج حدود وطنهم أكثر مما عشقوا الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان. وكان الشيخ الراحل عنوانا كبيرا للبر والعمل الخيرى والبناء والتشييد، ولم تخل مدينة فى مصر من شارع باسمه ومستشفى عليها لافتة تحمل صورته".

Capture
حساب السفارة الإماراتية بالقاهرة 

تمتع الشيخ زايد بمكانة رفيعة عربيا وعالميا، فإلى جانب أنه مؤسس دولة الإمارات، كان فاعلا فى الملفات العربية، ودائم الحضور فى الجهود الإنسانية وأعمال الخير فى أنحاء العالم، واستطاع أن يضع الإمارات على خريطة العالم بشكل يفخر به العرب جميعا، وليس الشعب الإماراتى وحده، كما نجح فى مواجهة الطبيعة الصحراوية لبلده واستغلالها بأمثل طريقة، لتتصدر الصفحات الأولى للصحف العالمية، ويعرفها المشاهير والرؤساء، ويقصدها نجوم المجتمع من كل أنحاء العالم.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الشيخ زايد.. الوالد المؤسس.. استطاع أن يخلق من دولته قبلة للعالم لتصبح درة الشرق الأوسط..أول رئيس لدولة الإمارات العربية بعد استقلالها.. نموذج حقيقى لدعم الجيوش الوطنية ومساعدة الفقراء

شاهد.. الشيخ زايد آل نهيان يؤدى الصلاة فى المسجد النبوى عام 1979

قادة الإمارات يتلألأون.. فنانة بريطانية تصمم "بورتريهات" لحاكم دبى والشيخ زايد آل نهيان وابنيه خليفة ومحمد بالكريستال.. استخدمت 2 مليون كريستالة وخرزة فى 4 لوحات.. وتنظم معرضا باسم "عام التسامح" لرد الجميل..صور

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

الشيخ زايد

الامارات

اخبار الامارات

سفارة الامارات

السفارة الاماراتية فى مصر

اليوم السابع

اليوم السابع بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة