سفارة الإمارات بالقاهرة تبرز موضوع "اليوم السابع" عن الشيخ زايد

كتب - محمد عبد العظيم

أبرزت الصفحة الرسمية للسفارة الإماراتية بالقاهرة، موضوع "اليوم السابع" عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، مؤكدة أنه يمثل ترجمة لقدر المحبة التى يتمتع بها الشيخ زايد فى قلوب المصريين.

وعرضت السفارة من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقدمة الموضوع التى جاء فيها: "لم يعشق المصريون شخصا خارج حدود وطنهم أكثر مما عشقوا الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان. وكان الشيخ الراحل عنوانا كبيرا للبر والعمل الخيرى والبناء والتشييد، ولم تخل مدينة فى مصر من شارع باسمه ومستشفى عليها لافتة تحمل صورته".



حساب السفارة الإماراتية بالقاهرة

تمتع الشيخ زايد بمكانة رفيعة عربيا وعالميا، فإلى جانب أنه مؤسس دولة الإمارات، كان فاعلا فى الملفات العربية، ودائم الحضور فى الجهود الإنسانية وأعمال الخير فى أنحاء العالم، واستطاع أن يضع الإمارات على خريطة العالم بشكل يفخر به العرب جميعا، وليس الشعب الإماراتى وحده، كما نجح فى مواجهة الطبيعة الصحراوية لبلده واستغلالها بأمثل طريقة، لتتصدر الصفحات الأولى للصحف العالمية، ويعرفها المشاهير والرؤساء، ويقصدها نجوم المجتمع من كل أنحاء العالم.