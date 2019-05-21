كتب - إسلام سعيد

سجل سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019 استقرارا ملحوظا، قياسا على أسعار أمس، فى ظل استمرار ثبات سعر الأوقية عند 1275 دولارا، الأمر الذى جعل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 مستقرا عند 608 جنيهات.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار الذهب 18 سجل 521 جنيها

عيار الذهب 21 سجل 608 جنيهات

عيار الذهب 24 سجل 695 جنيها

الجنيه الذهب سجل 4 آلاف و864 جنيها

أوقية الذهب 1277 دولارا

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.