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سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:59 م
سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019 سبائك ذهب - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد
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سجل سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019 استقرارا ملحوظا، قياسا على أسعار أمس، فى ظل استمرار ثبات سعر الأوقية عند 1275 دولارا، الأمر الذى جعل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 مستقرا عند 608 جنيهات.

 

أسعار الذهب فى مصر:

عيار الذهب 18 سجل 521 جنيها

عيار الذهب 21 سجل 608 جنيهات

عيار الذهب 24 سجل 695 جنيها

الجنيه الذهب سجل 4 آلاف و864 جنيها

أوقية الذهب 1277 دولارا

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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