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سحورك عربى.. فلافل شامية وفطائر الجبن أكلات السحور فى سوريا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 ص
سحورك عربى.. فلافل شامية وفطائر الجبن أكلات السحور فى سوريا الفلافل السورية من الاكلات على السحور
كتبت إيناس البنا
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يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم اليوم السابع على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.


 

السحور من سوريا
 

الفلافل  السورية
 

الفلافل أو الطعمية هي طعام تقليدي في مطبخ الشرق الأوسط ، يقدمها السوريين بالحمص بدل الفول أو بكليهما، وتتزين بها سفرة الأسر السورية مع بعض المخللات والمقبلات، وتصنع فى سوريا من الحمص والبقدونس والبصل والثوم ويتم فرمها جيدا مع قليل من السماق وتقلى فى الزيت.

فلافل سورى
فلافل سورى

 

فطائر بالجبنة الشامية
 

من أشهر  أنواع الفطائر التى تقدم فى بلاد الشام ويمكن تناولها فى وجبة السحور،  وهي تشبه الى حد كبير فطائر الجبنة التركية ، وتصنع العجينة من الدقيق وزيت الزيتون والماء وتحشى بالجنية السورية الحلوم أو المشللة مع رشات من حبة البركة.

فطائر بالجبنة الشامية
فطائر بالجبنة الشامية

 

 الشاورما السورى
 

من أشهر أنواع الشاورما فى المطبخ العربى، وهى الشاورما السورية التى تصنع من الخبز السورى مع خلطة الدجاج والخضروات وعصير الليمون ، حيث يتم لف الخبز مع شاورما الدجاج مع الخيار المخلل.

 

شاورما سورى
شاورما سورى

 


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اخبار الصحة

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