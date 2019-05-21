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زيادة 52% فى استصلاح الأراضى.. ومطروح الأولى فى مشروع الـ1.5 مليون فدان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:22 م
زيادة 52% فى استصلاح الأراضى.. ومطروح الأولى فى مشروع الـ1.5 مليون فدان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
كتبت هبة حسام
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أصدر الجهــاز المركزى للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء، اليوم الثلاثاء، نشرته السنوية لاستصلاح الأراضى عن العام 2017/ 2018، التى كشفت زيادة الأراضى المستصلحة بنسبة 52%، بوصولها إلى 59.2 ألــــف فــــدان، مقابل 38.9 ألف فـدان فى العام السابق، وذلك بفضل زيادة مساحات الأراضى المستصلحة فى الجمعيات التعاونية.
 
وبلغـت مساحـة الأراضى المستصلحة بالجمعيــات التعـاونيــة 41 ألف فدان بنسبة 69.3%، ثم مساحة الأراضى بشركات القطاع الخاص 12.4 ألف فدان بنسبة 21%، ثم مساحة الأراضى لقطاع الاستصلاح 5.7 ألف فدان بنسبة 9.7% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة فى 2017/ 2018.
 
وبلغت المسـاحة المقامة عليها مشـروعات ثروة حيوانية (إنتاج ألبـان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنــام) 255 فدانا من إجمالى الأراضى المستصلحــة، مقابل 196 فدانا فى العام السابق بنسبة زيادة 30.1%، وذلك بفضل زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات للثروة الحيوانية. كما بلغت المســاحة المستـصلحة التابعة لمشـــروع المليــون ونصف المليون فدان 313 ألف فدان منذ بداية المشروع حتى الآن، واحتلت محافظــة مطروح المركز الأول بمساحة 133.7 ألف فدان بنسبة 43%، تليها المنيا بـ117 ألف فدان بنسبــة 37%، ثم الوادى الجديد بمساحة 62.6 ألف فدان نسبتها 20%.

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اخبار الاقتصادية

استصلاح الاراضى

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