video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"رويترز" ترصد الخير الحصرى لمصر.. لمة المطرية على الإفطار تثير إعجاب العالم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:32 ص
"رويترز" ترصد الخير الحصرى لمصر.. لمة المطرية على الإفطار تثير إعجاب العالم لمة المطرية على الإفطار
كتب محمود رضا الزاملى
إضافة تعليق

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء صورا لمائدة إفطار كبيرة، بمنطقة عزبة حمادة بحى المطرية، التابعة لمحافظة القاهرة، والتى رصدت فيها تجسيد حقيقى للمة العيلة والجيران فى رمضان .

ومن أكثر مظاهر شهر رمضان الكريم البهجة والسعادة والتى تعد من طقوسه المقدسة التى لم تتغير رغم مرور الزمن، ولأن رمضان شهر الخير والمحبة الذى يجمع الأحبة وشمل العائلة على مائدة إفطار واحدة بعيدا عن ضغوط وانشغالات الحياة يقوم شباب المنطقة بتنظيم مائدة كبيرة فى الشارع بمشاركة جميع الأهالى سواء بالطعام أو المشروبات أو الكراسى والطاولات .

اللمة الحلوة فى رمضان
اللمة الحلوة فى رمضان

 

أهالى عزبة حمادة يتناولون الافطار
أهالى عزبة حمادة يتناولون الافطار

 

تناول الإفطار فى المطرية
تناول الإفطار فى المطرية

 

لحظات اعداد الطعام
لحظات اعداد الطعام

 

مائدة إفطار كبيرة فى المطرية
مائدة إفطار كبيرة فى المطرية

 

مائدة الإفطار بالمطرية
مائدة الإفطار بالمطرية

 


إضافة تعليق

مائدة إفطار

إفطار

المطرية

محافظة القاهرة

رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

الرجوع الى أعلى الصفحة