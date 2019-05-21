"رويترز" ترصد الخير الحصرى لمصر.. لمة المطرية على الإفطار تثير إعجاب العالم

كتب محمود رضا الزاملى

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء صورا لمائدة إفطار كبيرة، بمنطقة عزبة حمادة بحى المطرية، التابعة لمحافظة القاهرة، والتى رصدت فيها تجسيد حقيقى للمة العيلة والجيران فى رمضان .

ومن أكثر مظاهر شهر رمضان الكريم البهجة والسعادة والتى تعد من طقوسه المقدسة التى لم تتغير رغم مرور الزمن، ولأن رمضان شهر الخير والمحبة الذى يجمع الأحبة وشمل العائلة على مائدة إفطار واحدة بعيدا عن ضغوط وانشغالات الحياة يقوم شباب المنطقة بتنظيم مائدة كبيرة فى الشارع بمشاركة جميع الأهالى سواء بالطعام أو المشروبات أو الكراسى والطاولات .



اللمة الحلوة فى رمضان



أهالى عزبة حمادة يتناولون الافطار



تناول الإفطار فى المطرية



لحظات اعداد الطعام



مائدة إفطار كبيرة فى المطرية