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رادار المرور يضبط 1845 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرئيسية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:35 ص
رادار المرور يضبط 1845 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرئيسية حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور، ملاحقة السائقين ممن يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1845 مخالفة خلال 24 ساعة التقتطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات، بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار، لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 

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اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

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