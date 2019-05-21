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رئيس هواوى: الحظر الأمريكى لن يؤثر على اتصالات الجيل الخامس

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:54 ص
رئيس هواوى: الحظر الأمريكى لن يؤثر على اتصالات الجيل الخامس هواوى
بكين (أ ش أ)
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أكد مؤسس ورئيس شركة هواوى الصينية للتكنولوجيا المحدودة "رين تشنج فيه" أن القيود الأمريكية لن تؤثر على منتجات الشركة خاصة فى قطاع اتصالات الجيل الخامس.

وقال تشنج – فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه "فى الوقت الحاضر، سيكون للحظر تأثير على منتجات هواوى منخفضة التكنولوجيا"، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لا ينبغى تقييد هواوى بسبب موقعها الرائد فى مجال التكنولوجيا.

وأضاف تشنج "عملنا هو إفادة البشرية بأسرها.. وإن معدات الجيل الخامس من هواوى ستقلل إلى حد كبير تكلفة إنشاء شبكات الاتصالات العالمية"، واستطرد قائلا "شبكات هواوى للجيل الخامس لن تتأثر، أما فيما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوى وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة".

وكان مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية وضع هواوى والشركات التابعة لها على "قائمة الكيانات الخاصة"، وهو الأمر الذى من شأنه أن يحد من بيع أو نقل تكنولوجيات الولايات المتحدة إلى الشركة.

يذكر أن واشنطن أعلنت تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوى الصينية العملاقة حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلقة بالعقود.

 


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