رئيس مركز منفلوط: رصف 4 طرق رئيسية وإزالة التعديات على الأرض الزراعيةـ صور

أسيوط ــ محمود عجمى

قال عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه بناء على توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بتنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً، حيث يتم استكمال أعمال الرصف بطريق (نزة قرار/ بني رافع)، وانتهاء وضع الطبقة الإسفلتية بطريق بني مجد/منفلوط.

وأضاف رئيس مركز منفلوط، أنه تم صيانة كشافات الليد لأعمدة الإنارة بطريق ترعة نجع حمادي، وطريق ابوسنطة وطريق ترعة المره، فضلاً عن أعمال تركيب كشافات بعزبة عمار بالمندرة قبلي التابعة للوحدة المحلية بالحواتكة، مشيراً إلى إزالة شدة خشبية داخل زمام الصهريج بقرية بني شقير على مساحة 200 متر بالدور الأول العلوي، فضلاً عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 1 قيراط و6 سهم بحوض غرب الطريق.

من جانبه، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على ضرورة النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي قد تطرأ بالقطاعات الخدمية المختلفة، لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض بالبنية الأساسية والمرافق وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتحسين حالة الطرق والشوارع برصفها وإنارتها، مشيراً إلى مواصلة أعمال الرصف بالشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة طبقاً للخطة الاستثمارية والإمكانات المتاحة ووفقاً للخطة الزمنية المحددة لذلك.