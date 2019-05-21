رئيس مركز ملوى بالمنيا يتفقد أعمال إنشاء كوبرى المحرص

المنيا – فريق المحافظات

تابع العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ملوى بالمنيا، الأعمال الإنشائية لكوبرى المحرص والذى يربط بين منطقة المحرص غرب وقرية المحرص والشريفية شرق النيل، وذلك ضمن تنفيذ تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لجميع الخدمات والبرامج وتحسين الأداء الخدمى للمواطنين .

والتقى رئيس المركز خلال جولته بعدد من المهندسين بالشركة المنفذة للأعمال الإنشائية للكوبرى، حيث اطمأن على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات تعترضهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه .

وفى ذات السياق، تفقد رئيس المركز أعمال الإنشاء الجارى تنفيذها بمدخل تل العمارنة بالطريق الصحراوى الشرقى حيث تعد منطقة تل العمارنة من أهم الأماكن السياحية والتى تضم العديد من المعالم الأثرية الهامة ليأتى تطوير المدخل لإضفاء مظهر جمالى وحضارى على المنطقة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وعلى جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 56 إزالة إدرية و18 مخالفة إشغال طريق و4 محاضر بيئة ومحضر إدارة مشروع بدون ترخيص و4 حالات تشوينات مبان بمركز بنى مزار.

وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

وفى أحياء وشوارع مركز أبو قرقاص بالمنيا، تواصل الوحدة المحلية جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها، بناء على توجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف هذه الحملات من أجل عودة النظافة للطريق العام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها العقيد محمد صلاح رئيس المركز اليوم لمتابعة مستوى الخدمات العامة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بقرية ابيوها للتأكد من حسن سير العمل ومتابعة حالة النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن، ووجه برفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالقرية ونقلها إلى المقالب العمومية ورفع كل حالات الإشغالات على جانبى الطريق العام وبالطرق المؤدية من وإلى القرية.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملات بحى شرق المدينة لمتابعة حالة النظافة حيث تم رفع تراكمات المخلفات والقمامة والأتربة الموجودة، وذلك فى إطار الحفاظ على النظافة للطريق وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى على المركز.