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الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:30 م
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رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:05 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة رئيس جامعة سوهاج بلجان الطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة
سوهاج - محمود مقبول
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تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، سير إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة، والتى تجرى فى الفترة من18 مايو الجارى وحتى 18 يونيو القادم بمقر المركز بمبنى "ج" بالجامعة القديمة .

 

وقال رئيس الجامعة، أن 30 طالب وطالبة بكلية الآداب من ذوى الإعاقة البصرية الدارسين بأقسام الدراسات الإسلامية، التاريخ، علم الإجتماع، اللغة العربية والإعلام، يؤدون إمتحانات نهاية العام الجامعى بدون مرافق، وذلك بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى عن طريق إستماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ويقوم بكتابة الإجابة، وفى حالة حدوث خطأ فى الكتابة يتم سماعها من خلال البرنامج الناطق فيقوم الطالب بتصحيحها، مضيفاً أن جامعة سوهاج نجحت فى تطبيق هذه التجربة الرائدة بين الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسى الأول، وتخطت نسبة النجاح ٨٦%، فقد حصل أحد الطلاب بقسم الإعلام على تقدير إمتياز وكان ترتيبه الأول على دفعته، كما حصلت إحدى الطالبات بقسم الدراسات الإسلامية على تقدير جيد جداً، كما نجح أحد عشر طالباً بتقدير جيد.

 

وقال الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة، أن القاعة المخصصة للامتحانات تحتوى على 15 جهاز حاسب آلي، موضحاً أن الامتحانات تتم على فترتين تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً يومى الأحد والأربعاء، وباقى أيام الأسبوع فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، مشيراً إلى أنه تم توفير ما يضمن الراحة والطمأنينة للطلاب أثناء تأدية الإمتحان، بالإضافة إلى مساندة أعضاء المركز لمساعدة الطلاب لحل أى مشكلة قد تواجههم.

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين (1)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين 

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين (2)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين 
 
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين (3)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين (4)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين (5)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين

 


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