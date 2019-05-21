رئيس جامعة دمياط يوقع عقد مشروع بحثى بعنوان "الصيانة الخضراء للتراث الثقافى فى مصر"

دمياط - معتز الشربينى

وقع الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، عقد مشروع بحثى بعنوان "الصيانة الخضراء للتراث الثقافى فى مصر"، بتمويل مشترك من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجى، وممثلا لوزارة التعليم العالى فى مصر ومجلس بحوث الآداب والعلوم الإنسانية بالمملكة المتحدة.

وقد فاز بالمشروع كلية الآثار بالجامعة ممثلة فى فريق العمل المكون من الدكتور حمدان ربيع عطية المتولى – عميد الكلية (الباحث الرئيسى) والدكتورة يسر عز الرجال عبد اللطيف – المدرس بقسم الترميم (عضواً) والدكتور نبيل سعيد حامد مبروك – المدرس بقسم الترميم (عضواً)، كما يضم الفريق عددا آخر من أعضاء هيئة التدريس والخبراء وأخصائى الترميم من جامعة المنصورة ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة الإسكندرية وزارة الآثار، إضافة إلى فريق عمل جامعة بيدفورد بالمملكة المتحدة.

وقدم رئيس الجامعة خالص الشكر والتهنئة لفريق العمل ويحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل جامعتهم الحبيبة جامعة دمياط.