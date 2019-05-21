video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لتحديد المشروعات الرئيسية والفرعية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:13 م
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لتحديد المشروعات الرئيسية والفرعية جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بعمداء كليات الجامعة بحضور نائبيه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، لمناقشة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.

واستهل "مبارك" الجلسة بتوجيه التهنئة لرئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى بمناسبة افتتاح أحد أكبر المشروعات القومية فى شبكة الطرق محور روض الفرج وافتتاح كوبرى تحيا مصر الذى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبرى فى العالم، والتأكيد على أن هذه الافتتاحات تأتى ضمن المشروعات القومية العملاقة فى طريق بناء الدولة المصرية تحت قيادتها السياسية.

وقدم مبارك التهنئة لكلية الحاسبات والمعلومات لحصولها على المركز الأول فى مسابقة الأمم المتحدة لاستخدام تطبيقات الموبايل وذلك خلال المؤتمر الدولى الأول لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ضمن 130 فريق مشارك بالجامعات والتى استضافتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض رئيس الجامعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى واستعداد الكليات، مشيرا إلى الجولة التى قام بها لتفقد اللجان ببعض الكليات، وضرورة تواجد عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات والاطمئنان اليومى على حسن سير الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى اجتماع اللجنة العليا لإعداد إستراتيجية الجامعة بحضور أعضاء اللجنة واستعرض ما تم خلال الاجتماع الأول للجنة من تشخيص الوضع الراهن، واستراتيجيات الجامعة السابقة وتشخيص الوضع الحالى للجامعة، وتقييم ما تم وما لم يتم فى الاستراتيجية السابقة، وتحديد المشروعات الرئيسية والفرعية على مستوى كافة قطاعات الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة المنوفية يرفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية

صور.. رئيس جامعة المنوفية يزور مطرانية شبين الكوم ويهنئ الأقباط بعيد القيامة

رئيس جامعة المنوفية: مجلس الوزراء وافق على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى

رئيس جامعة المنوفية يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

أخبار المحافظات

جامعه المنوفية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة