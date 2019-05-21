رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لتحديد المشروعات الرئيسية والفرعية

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بعمداء كليات الجامعة بحضور نائبيه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، لمناقشة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.

واستهل "مبارك" الجلسة بتوجيه التهنئة لرئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى بمناسبة افتتاح أحد أكبر المشروعات القومية فى شبكة الطرق محور روض الفرج وافتتاح كوبرى تحيا مصر الذى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبرى فى العالم، والتأكيد على أن هذه الافتتاحات تأتى ضمن المشروعات القومية العملاقة فى طريق بناء الدولة المصرية تحت قيادتها السياسية.

وقدم مبارك التهنئة لكلية الحاسبات والمعلومات لحصولها على المركز الأول فى مسابقة الأمم المتحدة لاستخدام تطبيقات الموبايل وذلك خلال المؤتمر الدولى الأول لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ضمن 130 فريق مشارك بالجامعات والتى استضافتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض رئيس الجامعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى واستعداد الكليات، مشيرا إلى الجولة التى قام بها لتفقد اللجان ببعض الكليات، وضرورة تواجد عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات والاطمئنان اليومى على حسن سير الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى اجتماع اللجنة العليا لإعداد إستراتيجية الجامعة بحضور أعضاء اللجنة واستعرض ما تم خلال الاجتماع الأول للجنة من تشخيص الوضع الراهن، واستراتيجيات الجامعة السابقة وتشخيص الوضع الحالى للجامعة، وتقييم ما تم وما لم يتم فى الاستراتيجية السابقة، وتحديد المشروعات الرئيسية والفرعية على مستوى كافة قطاعات الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.