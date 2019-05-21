رئيس جامعة أسيوط: زيادة الدعم المالى يساهم باستكمال مستشفيات الأورام ومركز الأبحاث

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على الانتهاء من المشروعات العلمية والخدمية خلال الفترة القادمة وهو ما يستلزم تكاتف كافة جهود الوزارات الحكومية واللازم لدعم المشروعات، مشيراً إلى أن مشروعات الجامعة ترتكز على استكمال تجهيزات مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعى الجديد، والبدء فى إنشاء مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام، واستكمال إنشاء وتجهيز أكبر مركز بحثى على مستوى الجمهورية ، وكذلك إنشاء امتداد لمقر الجامعة فى منطقة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال عرض رئيس جامعة أسيوط لموازنة الجامعة للعام المالى القادم 2019 / 2020 على أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة.

وقال الدكتور طارق الجمال، إن عرضه لموازنة الجامعة على المجلس تضمنت عرض الاحتياجات المالية للجامعة فى العام المالى القادم والتى تتضمن فى الباب الأول احتياجات متزايدة للموازنة فى ضوء الأحكام القضائية واجبة النفاذ فى قضايا الحد الأدنى وحافز 200% ومكافآت الاعتماد وكذلك الحاجة إلى زيادة الاعتماد المالية المتخصصة لباب الثانى والخاص بالأدوية والتغذية والمستلزمات التعليمية وذلك فى ضوء زيادة نفقات التغذية المقدمة لأكثر من 15 ألف طالب وطالبة من أبناء جامعة أسيوط بمختلف المدن الجامعية وارتفاع أسعار أدوية علاج الطلاب ونفقات المواد التعليمية من أدوات كيماوية وأدوات طبية لطلاب كلية طب الأسنان .

وأضاف الدكتور طارق الجمال أن لجنة التعليم والبحث العلمى وعدت خلال الجلسة بمساندة جامعة أسيوط وتبنى عرض رؤيتها وخططها القادمة أمام وزارتى التخطيط والمالية لتوفير الدعم اللازم لها بما يمكنها من الوفاء باحتياجاتها.

ومن الجدير بالذكر أن عرض الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة للموازنة على مجلس النواب جاء خلال ترأسه الوفد الإدارى المختص والذى ضم محمود بخيت أمين عام الجامعة ، وشوكت صابر أمين الجامعة المساعد، و محمد أمين مدير عام الحسابات و وليد حسنى مسئول الموازنة بالجامعة.