video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط: زيادة الدعم المالى يساهم باستكمال مستشفيات الأورام ومركز الأبحاث

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:17 م
رئيس جامعة أسيوط: زيادة الدعم المالى يساهم باستكمال مستشفيات الأورام ومركز الأبحاث الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على الانتهاء من المشروعات العلمية والخدمية خلال الفترة القادمة وهو ما يستلزم تكاتف كافة جهود الوزارات الحكومية واللازم لدعم المشروعات، مشيراً إلى أن مشروعات الجامعة  ترتكز على استكمال تجهيزات مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعى الجديد، والبدء فى إنشاء مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام، واستكمال إنشاء وتجهيز أكبر مركز بحثى على مستوى الجمهورية ، وكذلك إنشاء امتداد لمقر الجامعة فى منطقة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال عرض رئيس جامعة أسيوط لموازنة الجامعة للعام المالى القادم 2019 / 2020 على أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة.

وقال الدكتور طارق الجمال، إن عرضه لموازنة الجامعة على المجلس تضمنت عرض الاحتياجات المالية للجامعة فى العام المالى القادم والتى تتضمن فى الباب الأول احتياجات متزايدة للموازنة فى ضوء الأحكام القضائية واجبة النفاذ فى قضايا الحد الأدنى وحافز 200% ومكافآت الاعتماد وكذلك الحاجة إلى زيادة الاعتماد المالية المتخصصة لباب الثانى والخاص بالأدوية والتغذية والمستلزمات التعليمية وذلك فى ضوء زيادة نفقات التغذية المقدمة لأكثر من 15 ألف طالب وطالبة من أبناء جامعة أسيوط بمختلف المدن الجامعية وارتفاع أسعار أدوية علاج الطلاب ونفقات المواد التعليمية من أدوات كيماوية وأدوات طبية لطلاب كلية طب الأسنان .

وأضاف الدكتور طارق الجمال أن لجنة التعليم والبحث العلمى وعدت خلال الجلسة بمساندة جامعة أسيوط وتبنى عرض رؤيتها وخططها القادمة أمام وزارتى التخطيط والمالية لتوفير الدعم اللازم لها بما يمكنها من الوفاء باحتياجاتها.

ومن الجدير بالذكر أن عرض الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة للموازنة على مجلس النواب جاء خلال ترأسه الوفد الإدارى المختص والذى ضم محمود بخيت أمين عام الجامعة ، وشوكت صابر أمين الجامعة المساعد، و محمد أمين مدير عام الحسابات و وليد حسنى مسئول الموازنة بالجامعة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة أسيوط يزور طالبًا سقط من شرفة مبنى المدينة الجامعية

رئيس جامعة اسيوط يوقف 3 فى واقعه سرقة مكتب عميد كلية الطب

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مشروع مستشفى الإصابات والحوادث الجامعى الجديد

رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال تجديد صالات الامتحانات لاستيعاب 8 آلاف طالب

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

مجلس النواب

جامعة اسيوط

اخبار المحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة