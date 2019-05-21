أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وضع بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز، وذلك حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا في ظل التوترات المتزايدة من احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين إيران مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إرسال الأخيرة حاملة طائرات إلى الخليج العربي وتصاعد التهديدات الإيرانية ضد دول المنطقة والمصالح الأمريكية.

وقال عبد المهدي، في وقت سابق، إن الساعات المقبلة ستشهد إرسال عدد من الجهات أو الأطراف إلى عدد من العواصم ومنها واشنطن وطهران؛ لمحاولة تهدئة الموقف وحدة التوتر.