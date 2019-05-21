video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس المصرية للاتصالات: إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأرضى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:00 م
رئيس المصرية للاتصالات: إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأرضى المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE، أن الشركة ستطلق شركة عقارية للتطوير و الاستثمار قريبا، عقب الانتهاء من دراسة تقييم حجم محفظة الأراضى حيث تم الاستعانة  بمكتب متخصص بهذا الشأن، لاسيما وأن أخر تقييم لهذه الأصول يرجع لعام 2005 فى وقت طرح المصرية للاتصالات بالبورصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة تبحث مع مكتب متخصص  فى تقييم  الأراضى المسار المناسب للاستفادة من محفظة الأراضى.

وكان آخر تقييم دفترى لحجم محفظة الأرضى للشركة المصرية للاتصالات قد وصل الى 2 مليار جنيه منذ عام 2005.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس الشركة المصرية للاتصالات: نعتزم إنشاء شركة عقارية وبناء مراكز بيانات

المصرية للاتصالات

عادل حامد

شركة عقارية

اخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة