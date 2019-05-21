رئيس المصرية للاتصالات: إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأرضى

كتبت: هبة السيد

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE، أن الشركة ستطلق شركة عقارية للتطوير و الاستثمار قريبا، عقب الانتهاء من دراسة تقييم حجم محفظة الأراضى حيث تم الاستعانة بمكتب متخصص بهذا الشأن، لاسيما وأن أخر تقييم لهذه الأصول يرجع لعام 2005 فى وقت طرح المصرية للاتصالات بالبورصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة تبحث مع مكتب متخصص فى تقييم الأراضى المسار المناسب للاستفادة من محفظة الأراضى.

وكان آخر تقييم دفترى لحجم محفظة الأرضى للشركة المصرية للاتصالات قد وصل الى 2 مليار جنيه منذ عام 2005.