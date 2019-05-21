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رئيس الطائفة الإنجيلية: مجتمعنا يواجه تحديات تتطلب مسئولية وطنية منا جميعا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:45 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: مجتمعنا يواجه تحديات تتطلب مسئولية وطنية منا جميعا آندريه زكى
سارة علام
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نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية في مصر، اليوم الثلاثاء، لقاءً بعنوان "منتدى الحوار.. رؤية مستقبلية"، بمشاركة نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأى والفكر بمصر من قيادات دينية، وأكاديميين وإعلاميين، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
 
وقال آندرية زكى، رئيس الطائفة الانجيلية، إن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة رؤية منتدى حوار الثقافات خلال الفترة القادمة، ومؤكدا، أن التحديات التي يواجهها المجتمع المصري حاليًا تفرض علينا جميعًا التعامل معها بروح المسئولية التاريخية والوطنية وإدراكٍ ووعيٍ.
 
وأضاف "زكى" أننا تحتاج إلى توسيع دائرة المساحات المشتركة بيننا"، ومشددًا على "أهمية الحوار كأحد سمات المجتمعات المتحضرة، باعتباره أداة للتواصل والتفاهم ودعم قدرة الأفراد على العيش المشترك".
 
وشارك في اللقاء  حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والأستاذ الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، والأستاذة أمينة شفيق الكاتبة الصحفية، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق
 
 
 

 

 


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