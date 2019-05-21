رئيس إندونيسيا بعد فوزه بالانتخابات: سنقود ونحمى الشعب الإندونيسى

تعهد الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، بأن يكون رئيسا للجميع فى بلاده بعد أن أكدت النتائج الرسمية للانتخابات التى جرت فى 17 أبريل فوزه بفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال للصحفيين فى جاكرتا فى إشارة إلى شريكه فى السباق الانتخابى معروف أمين "بعد تنصيبنا فى أكتوبر، سنقود ونحمى مئة فى المئة من الشعب الإندونيسى".

وأوضحت نتيجة التصويت الرسمية التى أعلنتها مفوضية الانتخابات حصول ويدودو على 55.5% فى انتخابات الرئاسة مقارنة مع 44.5 % حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو الذى رفض الاعتراف بالهزيمة.

وقال سوبيانتو إنه يرفض النتيجة الرسمية لأنه يعتقد أنه كان هناك غش فى الانتخابات.

وأضاف للصحفيين أنه "سيستمر فى اتخاذ إجراءات قانونية بما يتماشى مع الدستور للدفاع عن تفويض الشعب والحقوق الدستورية التى انتزعت".

وكان مسئول سابق فى حملة الجنرال المتقاعد الانتخابية، قد قال إنه سيطعن فى النتيجة أمام المحكمة الدستورية.