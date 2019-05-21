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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21/5/2019 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21/5/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد،كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد ، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

 

القاهرة 21 39

 

شبين الكوم 20 38

 

طنطا 20 38

 

دمنهور 19 32

 

الإسكندرية 19 33

 

بلطيم 20 32

 

مطروح 18 31

 

السلوم 20 38

 

سيوة 23 41

 

بورسعيد 21 28

 

دمياط 20 27

 

الزقازيق 21 38

 

الاسماعيلية 19 38

 

السويس 20 39

 

العريش 18 29

 

رفح 18 28        

 

رأس سدر 21 35

 

نخل 13 38

 

نويبع 25 38

 

طابا 19 37

 

كاترين 14 32

 

الطور 21 34

 

شرم الشيخ 25 38

 

الغردقة 25 37

 

مرسى علم 26 37

 

الفيوم 21 40

 

بنى سويف 21 40

 

المنيا 20 41

 

أسيوط 22 41

 

سوهاج 22 41

 

قنا 23 41

 

الأقصر 23 41

 

أسوان 24 41

 

أبوسمبل 24 40

 

الوادى الجديد 26 40

 

شلاتين 23 34

 

ابو رماد 24 33

 

حلايب 25 31

 

راس حدربة 25 31

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 28 40

 

المدينة 25 39

 

الرياض 23 37

 

المنامة 29 35

 

أبوظبى 28 37

 

الدوحة 28 35

 

الكويت 26 40

 

دمشق 16 34

 

بيروت 22 26

 

عمان 16 33

 

القدس 18 30

 

غزة 17 28

 

بغداد 22 38

 

مسقط 31 34

 

صنعاء 12 23

 

الخرطوم 27 42

 

طرابلس 18 24

 

تونس 15 26

 

الجزائر 13 22

 

الرباط 13 23

 

نواكشوط 19 31

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 14 28

 

اسطنبول 16 27

 

اسلام اباد 23 37

 

نيودلهى 26 40

 

جاكرتا 25 43

 

بكين 14 31

 

كوالالمبور 24 32

 

طوكيو 16 23

 

أثينا 16 26

 

روما 10 19

 

باريس 08 21

 

مدريد 11 22

 

برلين 14 24

 

لندن 09 19

 

مونتريال 07 18

 

موسكو 13 24

 

نيويورك 11 25

 

واشنطن 12 27     


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