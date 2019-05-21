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دراسة تكشف وجود حملة منظمة ضد جهود الرئيس ترامب على تطبيق انستجرام

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:57 ص
دراسة تكشف وجود حملة منظمة ضد جهود الرئيس ترامب على تطبيق انستجرام دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
روما (رويترز)
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ذكرت دراسة مستقلة، أن حسابات تحمل شعارات مناهضة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هى جزء من حملة منسقة ظهرت على تطبيق انستجرام، للتواصل الاجتماعى تستهدف النيل من الرئيس.

وقال تطبيق مشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك، إنه يحقق فى الدراسة وإنه أزال بالفعل بعضا من الحسابات التى تحدثت عنها.

وثبت وقوع هجمات الكترونية على خصوم لترامب خاصة خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 عندما تحدثت أنباء عن انتشار متصيدين روس فى مواقع التواصل الاجتماعى لتقويض المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.

وقالت شركة جوست داتا الإيطالية لتحليل البيانات إن الرئيس الأمريكى يواجه الآن أساليب مشابهة غير مشروعة، وإن كانت على نطاق محدود، تشمل إنشاء حسابات زائفة وشن هجمات إلكترونية منسقة لنشر رسالة خبيثة مناهضة لترامب.

وقال اندريا ستروبا مدير الأبحاث فى جوست داتا "لقد كشفنا عن عملية صغيرة هى على الأرجح جزء من شيء أكبر. أشعر أن شخصا ما يقوم بتجربة شيء. يختبر الأجواء. إنهم يعرفون ما يقومون به".

وأوضحت الدراسة أن بعض الحسابات خرقت على ما يبدو قواعد استخدام انستجرام ومنها على سبيل المثال استخدام صور مسروقة من أفراد آخرين أو العمل بالتزامن مع حسابات أخرى لنشر رسائل خبيثة.

وقال متحدث باسم انستجرام لرويترز "نحقق فى الحسابات المعنية وأزلنا بالفعل حسابات اكتشفنا أنها انتهكت سياساتنا".

وقال ستروبا إن الأبحاث التى أجراها حددت نحو 52 ألف حساب على انستجرام مناهضة لترامب على وجه العموم وتستخدم مفاتيح "هاشتاج" منها ما يدعو لمسائلة الرئيس. وكثير منها حسابات حقيقية تخلط بين توجيه رسائل شخصية وسياسية.

ومن بين الحسابات نحو 350 "حسابا مشبوها" مخصصة بالكامل تقريبا للتهكم على الرئيس الأمريكي، وقد نشرت تلك الحسابات نحو 121 ألف تدوينة منذ أكتوبر تشرين الأول 2016 جذبت نحو 35.2 مليون تفاعل منها "إعجابات" وتعليقات.

وأضاف ستروبا "ما يمكن أن تقوله هو أن هذه الحملة الرقمية ضد ترامب تستخدم بعضا من نفس الأساليب التى استخدمت للهجوم على هيلارى كلينتون فى 2016".

 

ويصل عدد مستخدمى تطبيق انستجرام إلى مليار مستخدم مما يدل على صغر عدد الحسابات التى راجعتها جوست داتا بالمقارنة بالعدد الإجمالي. لكن محللين يقولون إنه حتى العدد المحدود من المستخدمين يملك إحداث تأثير كبير إذا تمكن من نشر الرسائل على نطاق واسع.

 

 


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الرئيس ترامب

انستجرام

فيسبوك

وسائل التواصل الاجتماعى

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