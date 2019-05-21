video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة تكشف: مستويات "مفاجئة" من الاغتصاب والعنف الجنسى فى سويسرا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:35 م
دراسة تكشف: مستويات "مفاجئة" من الاغتصاب والعنف الجنسى فى سويسرا الاغتصاب - أرشيفية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

أظهرت دراسة جديدة أن سويسرا لديها مستويات "مرتفعة بشكل مذهل" من الاغتصاب والعنف الجنسى، وأن المشكلة منتشرة فى البلاد بشكل أكبر مما كان متوقعا، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية

 

ووجدت دراسة منظمة العفو الدولية، التى شملت مقابلات مع 495 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 16 عامًا وما فوق، أن النساء والفتيات خذلن بموجب قوانين "خطرة وعفا عليها الزمن".

 

ووجد التقرير أن واحدة من كل خمس نساء شملهن الاستطلاع تعرضن للعنف الجنسى، وأكثر من 10 فى المائة من النساء اللائى شملهن الاستطلاع تعرضن للاغتصاب. 8 فى المائة فقط من النساء اللائى شملهن الاستطلاع أبلغن الشرطة بالاعتداء

 

وقال مانون شيك، المدير الإدارى لمنظمة العفو الدولية فى سويسرا: "لا يكشف هذا المسح عن مستويات مرتفعة بشكل مذهل من حالات الاغتصاب والعنف الجنسى ضد النساء فحسب، بل يشير أيضًا إلى انخفاض مستويات الإبلاغ بشكل مثير للصدمة".

 

وأضاف قائلا "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة دعوة للاستيقاظ للسلطات فى سويسرا وتحفيز الإصلاح العاجل لقوانين الاغتصاب العتيقة فى سويسرا".

 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"أوقفوا العنف ضد المرأة"..رسالة للعالم من السجادة الحمراء لمهرجان كان

هاشتاج مناهض للعنف ضد المرأة بجنوب أفريقيا تضامنًا مع مغنية صفعها صديقها

وزيرة الداخلية اللبنانية: تطبيق القانون بكل حزم على جرائم العنف ضد المرأة

المجلس القومى للمرأة يطلق احتفالية ضمن حملة مناهضة العنف ضد النساء

سويسرا

العنف ضد المرأة

العنف الجنسى

الاغتصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة