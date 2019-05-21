دراسة تكشف: مستويات "مفاجئة" من الاغتصاب والعنف الجنسى فى سويسرا

أظهرت دراسة جديدة أن سويسرا لديها مستويات "مرتفعة بشكل مذهل" من الاغتصاب والعنف الجنسى، وأن المشكلة منتشرة فى البلاد بشكل أكبر مما كان متوقعا، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.

ووجدت دراسة منظمة العفو الدولية، التى شملت مقابلات مع 495 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 16 عامًا وما فوق، أن النساء والفتيات خذلن بموجب قوانين "خطرة وعفا عليها الزمن".

ووجد التقرير أن واحدة من كل خمس نساء شملهن الاستطلاع تعرضن للعنف الجنسى، وأكثر من 10 فى المائة من النساء اللائى شملهن الاستطلاع تعرضن للاغتصاب. 8 فى المائة فقط من النساء اللائى شملهن الاستطلاع أبلغن الشرطة بالاعتداء.

وقال مانون شيك، المدير الإدارى لمنظمة العفو الدولية فى سويسرا: "لا يكشف هذا المسح عن مستويات مرتفعة بشكل مذهل من حالات الاغتصاب والعنف الجنسى ضد النساء فحسب، بل يشير أيضًا إلى انخفاض مستويات الإبلاغ بشكل مثير للصدمة".

وأضاف قائلا "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة دعوة للاستيقاظ للسلطات فى سويسرا وتحفيز الإصلاح العاجل لقوانين الاغتصاب العتيقة فى سويسرا".