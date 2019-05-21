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خطة أوقاف الأقصر لفرش وتطوير المساجد خدمة للمواطنين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:00 ص
خطة أوقاف الأقصر لفرش وتطوير المساجد خدمة للمواطنين تطوير وفرش 6 مساجد خلال شهر رمضان
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى لوزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى الذى يقول فيه (إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر)، تم مؤخراً تطوير وفرش 6 مساجد خلال شهر رمضان المبارك لخدمة المواطنين.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تطوير وفرش تلك المساجد جاء فى إطار موافقه الوزارة على فرش مساجد المديرية، وطبقا للخطه الموضوعه فى هذا الشأن وآخرها كان بفرش مسجد العويضات بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية، كما تم فرش المسجد العتيق، كما أنه يجرى فرش مايقرب من 4 مساجد موزعة على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه يتوجه بالشكر لكل من ساهم أو كان سبب فى الإسراع بالإنتهاء من فرش المساجد بالمديرية، قائلاً: "آملين من الله تبارك وتعالى أن يعيننا على مانصبوا إليه من خدمه بيوت الله تبارك وتعالى وتهياتها لاستقبال روادها من أبناء المحافظة".

 


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